Eric Dane setzt nach ALS-Diagnose vor allem auf diese Rollen

Eric Dane (53) hat angekündigt, seinen Fokus als Schauspieler künftig ausschließlich auf Rollen zu legen, die mit seiner eigenen Krankheit verbunden sind. Bei dem Star aus Grey's Anatomy wurde eine amyotrophe Lateralsklerose (ALS) diagnostiziert, wie er im April 2025 bekanntgab. Kürzlich spielte er in der Serie "Brilliant Minds" einen Feuerwehrmann, der ebenfalls mit der Krankheit lebt. Während eines virtuellen Panels der Organisation I AM ALS erklärte Eric: "Ich bin körperlich ziemlich eingeschränkt, aber ich kann immer noch sprechen und denke klar. Von jetzt an wird es für mich Rollen geben, die ALS-zentriert sind."

Die Rolle in "Brilliant Minds" war für Eric eine besonders emotionale Erfahrung, da die Handlung stark von seinen eigenen Erlebnissen beeinflusst wurde. Laut dem Serienmacher Michael Grassi flossen Gespräche mit Eric direkt in die Entwicklung der Handlung ein. Die Dreharbeiten seien für Eric herausfordernd gewesen, wie er selbst gestand: "Es war schwer, mich von der Figur zu distanzieren, da es sich so real anfühlte." Die emotionale Tiefe seiner Darstellung beeindruckte die Crew so sehr, dass Eric nach seiner finalen Szene mit einem minutenlangen Applaus gefeiert wurde – ein Moment, den Michael Grassi als einzigartig in seiner Karriere bezeichnete.

Auch jenseits der Kamera bleibt der Schauspieler ein Vorbild für Stärke und Mut im Umgang mit seiner Krankheit. Er setzt sich intensiv mit den Herausforderungen seiner Situation auseinander, ohne sich jedoch von Verzweiflung überwältigen zu lassen. Wenngleich er eigentlich keinen Grund habe, "gut gelaunt" zu sein, lasse er sich von der Krankheit nicht kleinkriegen, schilderte Eric laut People seinen Gemütszustand. Seine Entschlossenheit und Offenheit im Umgang mit der Diagnose inspiriert andere Betroffene und lenkt die Aufmerksamkeit auf ALS – eine Krankheit, die viel zu oft im Verborgenen bleibt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Dane, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Dane bei einer Fashionshow in Denver im November 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Dane bei der Premiere von "Euphoria", Juni 2019