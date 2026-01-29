Dieser MLFL-Kandidat gesteht Elena Miras seine Beziehung

Paukenschlag bei Make Love, Fake Love: Realitystar Elena Miras (33) ist weiter auf der Suche nach ihrem Perfect Match, doch einer der Männer spielt plötzlich mit offenen Karten. In der neunten Folge zieht Kandidat Daniel nach einem Zoff in der vorherigen Episode die Reißleine und platzt mit der Wahrheit heraus – und das direkt im Gespräch mit Elena. Er gibt zu, dass er vergeben ist und eine Freundin zu Hause hat. Die beiden sind alleine, die Stimmung ist angespannt, und dann fällt der Satz, der alles verändert. Elena hört zu, hakt nach, macht aber schnell klar: "Ich dachte mir das tatsächlich schon." Dennoch ist es ein Moment, der die Dynamik in der Villa auf einen Schlag dreht.

Was war passiert? Nach dem Streit in Folge acht sucht Daniel das offene Gespräch. "Ich wollte bei dir auch einmal mit offenen Karten spielen. Wir haben ja von Anfang an gemerkt, dass das jetzt nicht so matcht. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich bin vergeben", sagt er vor laufender Kamera. Im Einzelinterview legt er nach: "Ich habe Elena heute gebeichtet, dass ich in einer Beziehung bin, weil ich mit dem Kopf nicht dabei war, sondern bei meiner Freundin." Elena reagiert ohne Drama und mit hörbarer Erleichterung. Sie bedankt sich für die Ehrlichkeit und entlässt Daniel ohne Vorwürfe aus dem Dating-Rennen. Daniel zeigt sich beeindruckt von der Gelassenheit der Gastgeberin: "Elena hat das sehr herzlich und verständnisvoll aufgenommen und dafür bin ich ihr auch übertrieben dankbar."

Bisher reagierte Elena nicht jedes Mal so gnädig, wenn sie einen der vergebenen Männer enttarnt hatte. In Folge sieben schickte Elena Kandidat David Nawaz im Showdown nach Hause – und damit auch seine Partnerin Christina M., von der sie bislang nichts wusste. Im Affekt warf Elena dem vergebenen Mann, der sie angelogen hat, an den Kopf, sie wünsche ihm nur "das Allerschlechteste". Auch im Netz hagelte es Kritik für das Paar, das sich kurz nach den Dreharbeiten schon wieder trennte.

Anzeige Anzeige

RTL / Dustin Leonhard Grieß Elena Miras, "Make Love, Fake Love"-Star

Anzeige Anzeige

RTL / Jörn Strojny "Make Love, Fake Love"-Kandidat Daniel

Anzeige Anzeige

RTL / Jörn Strojny "Make Love, Fake Love"-Kandidat David, 2025