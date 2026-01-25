Hardy Krüger jr. offenbart im Dschungel Details zum Kindstod

Im Dschungelcamp hat Hardy Krüger jr. (57) jetzt einen tragischen Moment seines Lebens mit den anderen Kandidaten geteilt. Der Schauspieler sprach offen über den Tod seines Sohnes, der im Alter von nur acht Monaten an plötzlichem Kindstod starb. "Er hat vergessen zu atmen", erklärte er sichtlich bewegt Mirja du Mont (50) und Patrick Romer (30) und schilderte, dass er direkt neben seinem Kind lag, als es passierte. Hardy versuchte verzweifelt, seinen Sohn wiederzubeleben, doch selbst die Hilfe eines Hubschraubers kam zu spät. Der Verlust hat ihn tief geprägt, wie der 57-Jährige betonte.

Neben diesem einschneidenden Erlebnis thematisierte Hardy auch seine frühere Alkoholabhängigkeit. Nach mehreren Schicksalsschlägen habe er sich in seine Arbeit gestürzt, erklärte er weiter. "Die Konstante in meinem Leben war meine Arbeit. Ich habe mich in die Arbeit gestürzt, kaum geschlafen. Die Arbeit war mein einziger Halt", erklärte er, doch der Druck und die Erschöpfung führten dazu, dass er immer häufiger zum Alkohol griff. Im Laufe der Zeit sei sein Konsum außer Kontrolle geraten. "Ich habe immer mehr gebraucht, um den Pegel halten zu können. Irgendwann bist du dann bei sieben Flaschen Wein. Ein Körper kann so etwas aber nur begrenzt mitmachen", beschrieb er das Ausmaß seiner Sucht. Schließlich entschied er sich, heimlich in eine Entzugsklinik zu gehen, ein Schritt, den er im Camp als lebenswichtig bezeichnete.

Schon vor seinem Einzug ins Dschungelcamp machte Hardy deutlich, wie schwer der Tod seines Sohnes bis heute auf ihm lastet. "Niemand kann sich vorstellen, was uns widerfahren ist. Niemand, der nicht selbst ein Kind verloren hat. Es ist ein Albtraum, der einfach nicht aufhören will", sagte er der Bild. Besonders bewegend beschrieb der Schauspieler, wie Paul-Luca nur einen Tag nach seiner Taufe verstarb. "Du lässt dein Kind taufen und ein paar Stunden später ist es tot. Das ist absurd. Du kriegst einen Segen, um wieder gehen zu können. Versteh ich nicht. Schwer zu verstehen. Anscheinend hat der Himmel einen Engel gebraucht. Ein Trost ist es trotzdem nicht", erklärte Hardy.

RTL Dschungelcamp-Kandidat Hardy Krüger jr., 2026

RTL Patrick Romer und Hardy Krüger jr. im Dschungelcamp 2026

