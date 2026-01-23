Maskuliner Duft: Aleks Petrovic ist enttäuscht von Christo

Aleksandar Petrovic (34) rechnet öffentlich mit Chris Manazidis ab! In mehreren Instagram-Storys meldete sich der Reality-Star zu Wort, nachdem Chris, der seinen Followern vor allem als "Christo" bekannt ist, auf der Plattform einen neuen Duft beworben hatte. In dem Clip sprach Chris von einem "maskulinen Duft voller Testosteron" und spielte damit augenscheinlich auf Aleks an. Was als witzige Marketing-Aktion gedacht gewesen sein könnte, löste bei dem Reality-Star alles andere als Gelächter aus. Aleks machte deutlich, dass er sich persönlich getroffen fühlt und von dem Social-Media-Star etwas ganz anderes erwartet hatte. "Warum ist maskulin überall? Wegen mir!", stellt Aleks klar.

Seine Enttäuschung brachte Aleks ungefiltert vor der Kamera zum Ausdruck. "Mich haben sehr viele Storys erreicht. Und ich bin wirklich sehr schwer enttäuscht, weil ich dachte, wir sind richtig cool miteinander", erklärte er in seiner Instagram-Story. Er sei es gewohnt, dass sich Menschen über ihn lustig machen, Memes über ihn entstehen oder andere seinen Namen benutzen, um Werbung zu machen: "Das akzeptiere ich auch." Doch bei Chris ziehe er eine klare Grenze: "Nur wenn das jemand macht – und jetzt spreche ich auch explizit dich an, Christo. Wieso machst du so was? Ich bin schwer enttäuscht, weil ich dich mag", sagte Aleks und betonte, dass er die Aktion als Versuch sehe, auf seine Kosten Profit zu schlagen. Sein Fazit in Richtung des Kollegen fiel deutlich aus: "Feiere ich gar nicht. Finde ich wirklich sehr, sehr respektlos und ich habe keine Worte dafür." Chris, so Aleks in einer weiteren Story, sei kein aufrichtiger Typ. Chris selbst äußerte sich zu den Vorwürfen bislang nicht ausführlicher.

Privat und in anderen Formaten hatte sich Aleks in den vergangenen Monaten immer wieder bemüht, eine andere, sensiblere Seite von sich zu zeigen. An der Seite seines Bruders Marko stellt der Reality-Star etwa in der fünften Staffel von "#CoupleChallenge" unter Beweis, wie wichtig ihm familiärer Zusammenhalt und Vertrauen sind. Während er in der Öffentlichkeit häufig als impulsiv und kantig wahrgenommen wird, spricht Aleks in Interviews offen darüber, dass in seinem Umfeld Menschen sind, die ihn als nachdenklich und selbstkritisch kennen. Gerade deshalb scheinen ihn Aktionen von Personen, die er als "cool" und freundschaftlich verbunden erlebt hat, besonders zu treffen. Chris wiederum pflegt auf Social Media eine Mischung aus Humor, Selbstironie und provokanten Kampagnen – eine Art, die bei vielen Fans gut ankommt, im privaten Miteinander aber offenbar auch für Spannungen sorgen kann.

IMAGO / Panama Pictures Aleks Petrovic, Realitystar

Instagram / christo Chris Manazidis, Juli 2025

RTL2 Aleks und Marco Petrovic, Kandidaten bei #CoupleChallenge