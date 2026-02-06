Social-Media-Abstinenz: Emma Stone meidet Instagram bewusst

Emma Stone (37) verrät ihr Geheimnis für ein glückliches Leben: Die Schauspielerin hält sich komplett von Instagram fern. Im Gespräch mit Rolling Stone begründet Emma diese Entscheidung damit, dass sie "zu sehr um die eigene mentale Gesundheit" fürchtet und deshalb lieber gar nicht erst einsteigt. Stattdessen steht bei ihr aktuell ohnehin ein anderer Netz-Auftritt im Fokus: Gemeinsam mit Regisseur Yorgos Lanthimos (52) hat sie einen neuen, in Schwarz-Weiß gehaltenen Super-Bowl-Spot für den Website-Anbieter Squarespace gedreht, der am Sonntag, 8. Februar, ausgestrahlt werden soll. Darin versucht Emma, sich ihre eigene Internetdomain zu sichern – ein Schritt, den sie im Zuge des Drehs tatsächlich auch privat nachgeholt hat.

Ihre eigene Domain hatte sie sich lange Zeit noch nicht reserviert – erst durch die Zusammenarbeit mit ihrem Werbepartner wurde sie aktiv. Im Interview scherzt sie, es wäre doch "komisch" gewesen, wenn man www.EmmaStone.com aufgerufen hätte und dort völlig fremde Inhalte erschienen wären. Während die Schauspielerin also in ihrem Werbespot mit der eigenen Website experimentiert, bleibt sie den gängigen Social-Media-Plattformen weiter fern. Statt abends auf Instagram zu scrollen, verbringt sie ihre Zeit online lieber mit Substack – einer Plattform für Newsletter, Blogs und Podcasts. Sie bezeichnet sich selbst als "Substack-Freak" und gibt zu, dass sie dort "eine Menge Geld" ausgebe – unter anderem für Mode-Newsletter, kreative Texte und "ein bisschen Boulevard-Zeug".

Ganz neu ist Emmas Liebe zu IT und Webdesign allerdings nicht: Schon als Kind bastelte sie sich mit Diensten wie Angelfire und GeoCities eigene Mini-Webseiten und war stolz auf selbstgebaute Drop-down-Menüs, die sie sogar für Schulpräsentationen nutzte. Später verfolgte sie begeistert die Ära von LiveJournal und blieb ihren liebsten Blogs treu. Heute genießt sie ihr digitales Leben deutlich ruhiger: Sie liest in ihrem Zuhause, das sie mit ihrem Mann Dave McCary (40) und der gemeinsamen Tochter Louise teilt, lieber sorgfältig kuratierte Newsletter, Modegeschichten und kleine Gossip-Häppchen, während sie sich parallel auf die Oscars vorbereitet. In diesem Jahr ist sie für ihre Hauptrolle in "Bugonia" und als Produzentin des Films im Rennen.

Getty Images Emma Stone bei den Golden Globe Awards 2026 in Beverly Hills

Getty Images Jesse Plemons, Emma Stone und Yorgos Lanthimos bei der Premiere von "Bugonia" in London

Getty Images Emma Stone und Dave McCary