Eric Stehfest äußert sich zu den Liebesgerüchten mit Franzi

Ist es zwischen Eric Stehfest (36) und Franziska Temme (30) also doch ernster, als die zwei bisher zugeben wollten? Die Reality-TV-Bekanntheiten feierten ihren nächsten gemeinsamen Auftritt, dieses Mal bei der Dschungelparty von Julian F.M. Stoeckel (38). Im Interview mit Bunte, angesprochen auf die Frage, ob sie nun ein Paar sind, erklärt der Schauspieler erst gewohnt scherzhaft: "Ob wir zusammen sind oder nicht, verrät das Licht."

Doch dann wird er etwas ernster. Als es darum geht, was Erics Noch-Ehefrau Edith Stehfest (30) wohl von ihm und der neuen Dame an seiner Seite halten wird, gibt er zu verstehen: "Sie ist ja selber jetzt liiert, glaube ich zumindest, also wenn ich das richtig verstanden habe. Und sie scheint auch sehr glücklich zu sein damit. Und da fällt es ihr, glaube ich, auch ein bisschen leichter, mir vielleicht auch was zu gönnen." Es scheint, als gebe Eric damit zu verstehen, dass es zwischen ihm und Franzi auch auf eine ernsthafte Beziehung hinausläuft.

Kennengelernt haben sich Eric und Franzi bei den Dreharbeiten für die kommende Staffel Promis unter Palmen – bei denen auch Edith anwesend war. Der GZSZ-Star und die ehemalige Dschungelcamperin wurden für das Format als Paar angefragt, als die Verträge unterschrieben wurden, waren sie aber bereits getrennt. Ihre Mitkandidaten weihten sie beim Dreh ein – und so hatten Eric und Franzi dann die Chance, sich besser kennenzulernen. Was Edith damals allerdings noch missfiel: "Ich sage nur so, ich habe mich gefühlt wie bei Ex on the Beach. Wirklich. Also schon viel Drama, definitiv. Aber ging noch."

Imago Eric Stehfest und Franziska Temme bei Julian F.M. Stoeckels Dschungelparty

Imago Schauspieler Eric Stehfest bei Julian F.M. Stoeckels Dschungelparty

Imago Realitystar Edith Stehfest in Frankfurt am Main, 2025