Fans sind begeistert von Eric Stehfest und Franzi Temme

Knisterte es bei Promis unter Palmen etwa zwischen Eric Stehfest (36) und Franziska Temme (30)? Diese Frage stellen sich gerade viele Fans, nachdem der Schauspieler und die Reality-Bekanntheit bei der Premiere der von #CoupleChallenge zusammen auf dem roten Teppich posiert hatten. Die Vorstellung, dass die beiden ein Paar sein könnten, finden die User bei Instagram aber richtig gut. Unter dem Promiflash-Beitrag sammeln sich positive Kommentare. "Ich wünsche Eric von Herzen eine tolle, aufrichtige Frau an seiner Seite. Er sieht viel gesünder und glücklicher aus", meint ein Fan zufrieden. Und dieser ist damit nicht allein – viele gönnen vor allem Eric ein neues Liebesglück: "Das ist der Glow-up-Effekt nach einer toxischen Beziehung! Er hat alles Glück verdient... Er wirkt viel entspannter und geerdeter."

Zudem sind die Fans sich offenbar einig, dass Eric und Franzi zusammen ein hübsches Bild abgeben. "Wären auf jeden Fall ein schönes Paar", stellt ein weiterer Nutzer fest und ein anderer ergänzt: "Würde es ihm wünschen. Rein optisch auf jeden Fall ein Perfect Match." Was genau der aktuelle Stand zwischen Eric und Franzi ist, wollten die beiden am roten Teppich nicht verraten. Als ein Reporter des Formats "Trashkurs" genauer nachhakte, meinte die frühere Ex on the Beach-Kandidatin recht eindeutig: "Also ich würde sagen, wir verstehen uns sehr gut und wie gut wir uns verstehen, seht ihr bei 'Promis unter Palmen'."

Sollten Eric und Franzi bei "Promis unter Palmen" tatsächlich eine Romanze beginnen, wird diese aber unter den Kandidaten sicher nicht nur für positive Reaktionen sorgen. Denn neben Eric nimmt auch seine Ex-Frau Edith Stehfest (30) an der Show teil – und die fand die Nähe zwischen den beiden offenbar gar nicht gut. Das deutet zumindest Franziska im weiteren Gespräch mit dem Format an: "Ich sage nur so, ich habe mich gefühlt wie bei 'Ex on the Beach'. Wirklich. Also schon viel Drama, definitiv." Edith sei "gar nicht damit klargekommen", dass Eric und Franzi sich immer näherkommen. Ob dem tatsächlich so ist, sehen die Fans aber erst mit der Ausstrahlung.

Imago Eric Stehfest und Franziska Temme, Januar 2026

Instagram / ericstehfest Eric Stehfest, Schauspieler

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Februar 2024