Darum wählte Linda Braunberger wieder Job fernab von Reality

Reality-TV-Star Linda Braunberger (25) hat genug von ausschließlich TV-Drehs und Influencer-Alltag – nach rund anderthalb Jahren nur mit Realityshows und Social Media ist die 25-Jährige jetzt wieder in einem "ganz normalen" Job angekommen. Seit Kurzem arbeitet Linda halbtags in einer Kinderwunschklinik und übernimmt dort nicht nur Aufgaben vor Ort, sondern auch den kompletten Social-Media-Auftritt der Praxis. In einer ausführlichen Fragerunde auf Instagram erklärte die ehemalige Kandidatin aus dem Reality-Kosmos ihren Fans, warum sie gerade jetzt diesen Schritt geht und weshalb ihr der Mix aus Klinikalltag, Online-Arbeit und ihrem Leben in einer neuen Stadt so wichtig geworden ist.

In der Fragerunde erzählt Linda offen, dass der Neustart eng mit ihrem Umzug zusammenhängt. "Zum einen, weil ich in einer neuen Stadt lebe. Weil ich einfach mal 'rauskommen' wollte und weil es dann doch gut getan hat, etwas Stabilität und Rhythmus im Leben zu haben", erklärt sie ihren Followern auf Instagram. Wenn man nur "Freizeit" habe, verliere man schnell den Blick für das Wesentliche, so die Reality-Bekanntheit weiter: "In meinem Fall schiebe ich alles ins Unendliche vor mir her und man weiß seine Zeit irgendwie gar nicht mehr zu schätzen." In der Kinderwunschklinik kann Linda jetzt gleich doppelt anpacken: Sie ist im laufenden Betrieb eingebunden und kümmert sich parallel um die Inhalte für die Social-Media-Kanäle – eine Kombination aus Struktur, festem Team und kreativer Freiheit, die ihr offenbar guttut.

Gänzlich fremd ist ihr der medizinische Bereich nicht: Bevor Linda durch TV-Formate und ihren Online-Auftritt bekannt wurde, arbeitete sie bei einem Zahnarzt als zahnmedizinische Fachangestellte. Der Umgang mit Menschen gehört für sie schon lange zum Alltag – und genau das liebt sie auch an ihrem neuen Job. "Abgesehen davon liebe ich es zu reden, am liebsten den ganzen Tag und das kann ich dort mit meinen Kolleginnen und den Patienten. Und arbeiten macht mir einfach Spaß", schwärmt sie. Privat hat sich die Influencerin zuletzt in ihrer neuen Stadt eingerichtet, wo sie mit ihrem Partner ihren Alltag teilt. Zwischen Drehterminen, Social-Media-Projekten und Klinikschichten wirkt ihr Leben damit strukturierter als noch vor einigen Monaten, während Linda ihren Fans weiterhin Einblicke in Beruf und Beziehung gibt.

Instagram / linda.voilet Linda Braunberger, Februar 2026

ProSieben, Joyn Linda Braunberger bei "Das große Promi-Büßen"

Instagram / jermaine.linda Jermaine Diallo und Linda Braunberger, September 2025