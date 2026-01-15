Edith missfiel Eric und Franzis "Promis unter Palmen"-Nähe

Eric Stehfest (36) und seine Ex-Partnerin Edith Stehfest (30) waren bei den Dreharbeiten zu Promis unter Palmen längst getrennt, auch wenn sie nach außen noch als Paar verkauft wurden. Das erzählte Eric im Interview mit Trashkurs, an seiner Seite steht dabei Realitystar Franziska Temme (30). Die Show wurde bereits gedreht, als die Trennung der beiden Musiker schon vollzogen war, doch die Verträge als Paar waren zu diesem Zeitpunkt längst unterschrieben. Im Haus habe das Ex-Ehepaar die Mitbewohner aber direkt eingeweiht und "Tacheles geredet", wie Eric betont, statt eine Scheinbeziehung durchzuziehen.

"Wir haben uns am Anfang anders verkauft", erklärt Eric in dem Gespräch und fügt hinzu: "Wir wurden als Paar angefragt und als die Verträge unterschrieben waren, waren wir schon getrennt." Im Haus hätten sie dann aber klar gesagt, dass es vorbei sei und kein Spiel daraus gemacht. An Erics Seite war während der Staffel bereits Franzi, wie er Franziska nennt, die erkennbar eine wichtige Rolle in dieser Zeit spielte. Sie beschreibt die Stimmung in der Villa so: "Ich sage nur so, ich habe mich gefühlt wie bei Ex on the Beach. Wirklich. Also schon viel Drama, definitiv. Aber ging noch", erzählt sie im Interview. Laut den beiden kam Edith "gar nicht damit klar", dass zwischen Eric und Franzi während der Show mehr Nähe entstanden sei.

Doch was führte eigentlich wirklich zur Trennung von Eric und Edith? Wie Eric damals in einem Interview mit Bild erzählte, seien die Gefühle zwar nicht weg gewesen, hätten sich aber im Laufe der Beziehung stark verändert. "Wir waren schon lange mehr beste Freunde als ein klassisches Paar", stellte der Schauspieler klar. Ein besonders großer Belastungsfaktor für die Beziehung war außerdem Erics Gesundheitszustand. Seine paranoide Schizophrenie und eine depressive Akutphase, die sogar zu einem Klinikaufenthalt im Oktober 2024 führte, machten eine gesunde Partnerschaft für beide nahezu unmöglich. "Edith und ich haben uns gegenseitig runtergezogen, statt uns Halt zu geben", offenbarte Eric offen.

Collage: Instagram / edithstehfest, Imago Collage: Edith Stehfest, Eric Stehfest und Franziska Temme

RTL / Frank Fastner Franziska Temme, "Ex on the Beach"-Kandidatin, 2025

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Dezember 2020