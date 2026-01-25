Inniges Pic: Bestätigen Eric Stehfest und Franzi ihre Liebe?

Eric Stehfest (36) und Franziska Temme (30) sorgen erneut für Schlagzeilen: Auf Instagram teilte der Schauspieler jetzt ein inniges Foto, das ihn zusammen mit der ehemaligen Ex on the Beach-Kandidatin zeigt. Eng aneinander geschmiegt posieren die beiden gemeinsam, was die Fans spekulieren lässt, ob an den Liebesgerüchten um die beiden tatsächlich etwas dran ist. Zu dem Bild schrieb Eric: "Wer hätte gedacht, was man unter Palmen alles findet… wir hatten es nicht leicht. Alles sprach dagegen und trotzdem stehen wir hier. Es begann mit einem kleinen Fingerschwur", gefolgt von einem Herz-Emoji.

Bisher haben weder Eric noch Franziska eine offizielle Stellungnahme zu ihrem Beziehungsstatus abgegeben. Das neueste Posting lässt jedoch vermuten, dass die beiden sich nahe stehen und auf einige Hindernisse in ihrer Geschichte zurückblicken. Für ihre Fans ist das Foto zumindest Anlass genug, um bereits zu gratulieren: "Nur das Beste für euch zwei" und "Ich freue mich so sehr für euch", schreiben User. Sogar Reality-Kollegin Vanessa Mariposa (33) kommentiert: "Alles Gute für euch."

Auf die Liebesgerüchte rund um Franzi und ihn angesprochen, zeigte sich der Schauspieler vor wenigen Tagen noch scherzhaft. Im Gespräch mit Bunte antwortete Eric auf die Frage, ob sie ein Paar sind: "Ob wir zusammen sind oder nicht, verrät das Licht." Doch im weiteren Verlauf wurde er ernster. Als das Thema auf seine Noch-Ehefrau Edith kam, betonte der TV-Star: "Sie ist ja selber jetzt liiert, glaube ich zumindest, also wenn ich das richtig verstanden habe. Und sie scheint auch sehr glücklich zu sein damit. Und da fällt es ihr, glaube ich, auch ein bisschen leichter, mir vielleicht auch was zu gönnen."

Anzeige Anzeige

Instagram / ericstehfest Eric Stehfest und Franziska Temme, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Eric Stehfest und Franziska Temme, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Eric Stehfest und Franziska Temme bei Julian F.M. Stoeckels Dschungelparty

Anzeige