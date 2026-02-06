So unterscheidet sich "Bridgerton 4" von der Buchvorlage

Die vierte Staffel von Bridgerton ist zurück und erzählt die Liebesgeschichte von Benedict Bridgerton und Sophie Baek, gespielt von Luke Thompson (37) und Yerin Ha (30). Sophie, uneheliche Tochter eines Earls, arbeitet als Dienstmädchen und trifft auf Benedict während eines Maskenballs. Die Handlung basiert auf dem Roman "An Offer From a Gentleman" von Julia Quinn, greift jedoch einige der umstrittenen Aspekte des Buchs auf und interpretiert sie neu. Besonders Benedicts Angebot, Sophie als seine Geliebte anstatt als Ehefrau aufzunehmen, sorgt für Spannungen – sowohl in der Serie als auch in der Vorlage.

Anders als im Buch verzichtet die Serie darauf, ihren Protagonisten als manipulativen Aristokraten darzustellen. Während Benedict in der literarischen Version Sophie unter Druck setzt, sich entweder als Geliebte oder als Dienerin in seinem Haushalt zu arrangieren, zeigt die Netflix-Adaption eine zögerlichere, bewusstere Version des Charakters. Die kritisierte Szene, in der Benedict die unpassende Frage stellt, wird in der Serie gespannter und später im Handlungsverlauf eingebettet. Diese Änderung verspricht den Zuschauern einen nuancierteren Blick auf die Beziehung der beiden Figuren und bereitet den Weg für einen möglichen gemeinsamen Weg.

Yerin Ha, die die Rolle der Sophie verkörpert, sprach im offiziellen "Bridgerton"-Podcast darüber, wie emotional diese Szene für sie war. "Ich dachte wirklich, er würde ihr einen Heiratsantrag machen!", verriet sie über die Dreharbeiten. Sophies Trennung von Benedict nach seiner Bitte sei ein entscheidender Wendepunkt für die Beziehung. In früheren Interviews hatte Julia Quinn erklärt, dass gerade die gesellschaftlichen Konventionen der Regency-Ära diesen Konflikt unabwendbar machten. Fans müssen sich jedoch noch gedulden, denn erst Ende Februar wird die zweite Hälfte der vierten Staffel das Schicksal des Paares enthüllen.

Getty Images Yerin Ha und Luke Thompson 2026

Getty Images Luke Thompson, "Bridgerton"-Star

Getty Images Cast und Team von "Bridgerton" bei der Weltpremiere von Staffel 4 im Palais Brongniart in Paris