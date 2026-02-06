Vanessa Borck wünscht sich Tanzpartnerin bei "Let's Dance"

Vanessa Borck (29) sorgt bereits vor dem Start der neuen Staffel von Let's Dance für reichlich Gesprächsstoff. In einem Interview mit Promiflash äußerte die Influencerin einen besonderen Wunsch: Sie möchte gemeinsam mit einer Frau tanzen. "Ich würde gerne ein Zeichen setzen, weil ich finde, auch zwei feminine Frauen können zusammen tanzen. Vor allen Dingen gab es das ja noch nie", erklärte sie. Ein solches Duo würde in der Geschichte der beliebten Tanzshow eine Premiere darstellen.

Wie hoch ihre Chancen auf die Erfüllung dieses Wunsches sind, bewertete Vanessa optimistisch. "Ich hoffe sehr gut", sagte die TV-Bekanntheit im Gespräch und machte zudem klar, dass sie bei ihrer möglichen Tanzpartnerin keine konkreten Präferenzen hat. "Ich freue mich auf jede Tanzpartnerin, die ich bekommen würde", fügte sie hinzu. Vanessa möchte mit ihrem Vorstoß nicht nur für frischen Wind in der Sendung sorgen, sondern auch ein Statement setzen, das über die Tanzfläche hinausgeht.

Wie viel Herzblut Vanessa in die Vorbereitung der Show steckt, zeigt sie immer wieder auf Instagram. Bereits vor ein paar Tagen machte die Influencerin Nägel mit Köpfen und erzählte von ihrem Plan, für die Dauer der Sendung umziehen zu wollen. "Ich ziehe nicht komplett nach Köln – auch wenn es meine absolute Lieblingsstadt ist", stellte Vanessa klar. Ihr Lebensmittelpunkt bleibt weiterhin Berlin, doch für die Dauer von "Let's Dance" wird Köln ihr zweites Zuhause. Mit einem Augenzwinkern verriet sie ihren Followern, dass sie im schlimmsten Fall ja schon nach der zweiten Show wieder zurück sein könnte.

Imago Vanessa Borck beim Charity Konzert Channel Aid – live in Concert 2025 im Deutschen Schauspielhaus, Hamburg

Bugge / ActionPress Vanessa Borck, Influencerin

Imago Vanessa Borck bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios in München, 13. November 2025