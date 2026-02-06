Schon bald: Dann geht dritte Staffel "The 50" an den Start

Ab dem 9. März wird es wieder laut, bunt und gnadenlos taktisch: Dann startet bei Prime Video die dritte Staffel von The 50 und schickt erneut 50 Realitystars in das prunkvolle Schloss des mysteriösen Löwen. In der neuen Runde treten unter anderem Mario Basler (57), Claudia Obert (64), Sarah Knappik (39), Umut Tekin (28), Tessa Bergmeier (36), Kate Merlan (38), Ron Bielecki (27), Alessia Herren (24) und Maurice Dziwak (27) gegeneinander an.

Und doch kämpft keiner von ihnen für sich selbst. Statt eines persönlichen Preisgelds steht ein gemeinsamer Jackpot im Mittelpunkt, der zum Start bei 50.000 Euro liegt und sich im Verlauf der Staffel ständig verändern kann. Er kann in Minigames, Arenaduellen und Gruppen-Challenges wachsen oder schrumpfen. Nach den Arenaspielen liegt die Macht bei den Siegern: Sie bestimmen, wer die Koffer packen muss und wer sich noch einmal beweisen darf. Intrigen, Tauschgeschäfte und taktische Bündnisse gehören damit zum Programm.

Neben neuen Gesichtern treten zahlreiche Allstars aus den ersten beiden Staffeln an, die das Regelwerk kennen und die Dynamik von innen heraus prägen dürften. So dürfen sich die Fans des Weiteren über die erneute Anwesenheit von Sam Dylan (34) freuen. Der Realitystar sorgte in der vergangenen Staffel für eine Menge Unterhaltung: Zwischen ihm und Ex-BF Georgina Fleur (35) gab es großes Drama. Die Wahl-Dubaierin musste die Show allerdings nach einem Angriff verlassen.

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios Der "The 50"-Löwe

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios Die "The 50"-Stars von Staffel zwei

Anzeige Anzeige

Imago Sam Dylan beim Deutschlandpremieren-Event von "Jurassic World Rebirth" im Zoo Palast Berlin