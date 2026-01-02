Edith Stehfest teilt erneut inniges Video mit neuem Mann

Edith Stehfest (30) zeigt sich erneut mit einem neuen Mann. In ihrer Instagram-Story teilte die Schauspielerin ein schwarz-weißes Video, das sie mit einem Mann zeigt, dessen Name Damian Beyert ist. In dem kurzen Clip kommt er von hinten an, schlingt die Arme um Edith, legt ihr den Finger auf die Lippen und trägt sie schließlich von der Kamera weg. Begleitet wird diese Szene von dem Song "Me and the Devil" von Soap&Skin, was für eine besonders intensive Stimmung sorgt. Ein Kommentar zu diesem verträumten Video bleibt aus.

Das Liebesleben von Edith bleibt damit weiterhin ein Rätsel. Während sie vor Kurzem noch Videos und Fotos mit einem anderen Mann namens Jacob teilte, den sie als ihren Freund bezeichnete, scheint diese Verbindung Geschichte zu sein. Die Musikerin hält sich damit bedeckt, ob es sich bei Damian um eine neue Liebe handelt oder ob die beiden auf andere Weise verbunden sind. Schon seit einiger Zeit versorgt Edith ihre Follower mit kreativen, aber auch sehr persönlichen Einblicken, wodurch wilde Spekulationen über ihr Privatleben keine Seltenheit sind.

Schon vor wenigen Tagen war Edith erstmals mit Damian in ihrer Social-Media-Story zu sehen. Die zweifache Mutter saß auf dem Schoß von ihm, während er den Arm um sie legte. Weitere Details zu ihrem Verhältnis rückte die Musikerin jedoch nicht heraus. Zuvor war Edith jahrelang mit Schauspieler Eric Stehfest (36) zusammen. Gemeinsam haben sie zwei Kinder und zeigten sich immer wieder als starke Einheit. Doch kürzlich gaben sie ihre Trennung bekannt.

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest und Damian Beyert, Dezember 2025

Imago Realitystar Edith Stehfest in Frankfurt am Main, 2025

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, 2025