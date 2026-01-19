Etwa Pärchenfoto? Edith Stehfest posiert wieder mit Damian

Liegt da etwa mehr in der Luft? Edith Stehfest (30) hat auf Instagram ein neues Schwarz-Weiß-Foto veröffentlicht, das viele Fans aufhorchen lässt: An ihrer Seite steht Musiker Damian Beyert. Das Besondere daran? Es ist das erste gemeinsame Bild der Schauspielerin mit Damian in ihrem Feed, nachdem sie ihn zuvor nur sporadisch in ihren Storys gezeigt hatte. Auf der Aufnahme lehnt Edith an einem Geländer, legt den Arm locker um Damian und blickt in die Ferne, während er ruhig und direkt in die Kamera schaut. Unter das Bild schrieb Edith: "Und irgendwo kippt der Himmel langsam von Schwarz zu Blau." Das Foto wirkt intim, lässig und sorgfältig inszeniert.

Der Schnappschuss löste direkt eine Welle an neugierigen wie kritischen Kommentaren aus. "Was ist eigentlich aus Jacob geworden oder ist sie jetzt auch noch poly, lol?", stichelte ein Social-Media-Nutzer sarkastisch. Ein weiterer urteilte wiederum: "Wieso können sich alle so schnell neu verlieben? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich war zehn Jahre vergeben... Sieben Monate ist es her und ich komme auf keinen Mann klar." Zudem spottet ein User gehässig: "Als wäre es so ein Wunder – 20 Jahre jünger."

Noch vor wenigen Monaten hatte Edith für Aufsehen gesorgt, als sie einen Mann namens Jacob Karl offiziell ihren "neuen Freund" nannte. Inmitten eines chaotischen Umzugs bedankte sich die Musikerin öffentlich bei Jacob, der sie tatkräftig unterstützte. "Ich bin sehr dankbar, dass Jacob auch jetzt in den Tagen Aufgaben übernommen hat, die für den neuen Freund wahrscheinlich sehr schwierige Aufgaben sind, aber er hat sich krass eingesetzt für mich, dafür bin ich dankbar", berichtete die Schauspielerin im November 2025 offen in ihrer Story.

Instagram / edithstehfest Reality-Bekanntheit Edith Stehfest und Musiker Damian Beyert, Januar 2026

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest und ihr neuer Partner im Januar 2026

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, Medienpersönlichkeit