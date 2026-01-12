Nach Familienzoff: Edith Stehfest gratuliert ihrer Tochter

Edith Stehfest (30) meldet sich mit bewegenden Worten zum Geburtstag ihrer Tochter. Die frühere Dschungelcamp-Bewohnerin teilte am heutigen Montag auf Instagram mehrere Fotos, auf denen sie die Kleine fest im Arm hält. Beide lachen in die Kamera, die Nähe wirkt vertraut und unbeschwert. Anlass ist der fünfte Geburtstag des Mädchens, den Edith öffentlich würdigt. In der Bildunterschrift schreibt sie liebevoll: "Ich liebe dich. Bis zum Himmel und zum Mond und 1.000-Millionen-mal hin und zurück. Mein Alles. Meine Prinzessin. Happy, happy fünfter Geburtstag."

Zuvor hatte es zwischen Edith und ihrem Ex-Partner Eric Stehfest (36) einen heftigen Streit in den sozialen Medien gegeben. In dessen Verlauf wurde öffentlich, dass Eric laut eigenen Angaben das Jugendamt eingeschaltet hat. Außerdem sei der Kontakt zwischen Mutter und Kindern angeblich vorübergehend untersagt. Edith warf ihrem Ex zudem vor, ihr gegenüber gewalttätig gewesen zu sein. Er beteuerte wiederum: "Edith hat mich überall blockiert und wollte auch keinen Kontakt zu den Kindern." Er habe monatelang versucht, eine "friedliche und faire Lösung" zu finden.

Im vergangenen September hatte Eric das Liebes-Aus öffentlich bekanntgegeben. In einem ehrlichen Statement schrieb der Schauspieler: "Edith und ich haben uns getrennt." Ihre Beziehung habe sich im Laufe der Jahre verändert, wie Eric damals erklärte. Die Reality-Bekanntheiten gaben sich 2015 das Jawort und haben zwei gemeinsame Kinder. Mittlerweile hat Edith allem Anschein nach einen neuen Mann an ihrer Seite, mit dem sie sich jüngst leicht bekleidet im Netz präsentierte.

Instagram / edithstehfest Edith und Eric Stehfest mit ihren Kindern