Ist Marius Borg Høiby fit genug für den Prozess?

Harte Stunden für Marius Borg Høiby (29) im Gerichtssaal von Oslo: Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) muss sich wegen schwerer Vorwürfe, darunter Vergewaltigung und Körperverletzung, verantworten. Seit Prozessbeginn zeigt sich Marius sichtlich angeschlagen: Ihm kommen wiederholt die Tränen, er wirkt müde und unkonzentriert. Das wirft die Frage auf, ob Marius den Prozess überhaupt durchstehen kann. Sein Verteidiger Petar Sekulić sagte gegenüber dem norwegischen Medium VG: "Er ist in der Lage, eine gründliche und gute Aussage zu machen, aber er ist offensichtlich noch nicht ganz gesund. Er nimmt Medikamente, und das ist alles, was ich dazu jetzt sagen kann."

Marius' Verteidiger erklärte nach dem dritten Prozesstag, dass sein Mandant mit seiner eigenen Aussage durchaus zufrieden sei. "Er hat das Gefühl, dass er seine Aussage gut gemacht hat", erklärte er. Gleichzeitig wies er aber auch darauf hin, dass Marius gesundheitlich angeschlagen sei. Bereits in einem Statement vom August 2024, in dem Marius sich zu den gegen ihn vorgebrachten Vorwürfen äußerte, thematisierte der 29-Jährige selbst seine mentale Verfassung. "Ich leide unter mehreren psychischen Erkrankungen, die mir während meiner gesamten Kindheit und meinem Erwachsenenleben Probleme bereitet haben und weiterhin bereiten. Ich habe seit längerer Zeit mit Drogenmissbrauch zu kämpfen." Im Gericht gab Marius an, dass er mit Gedächtnislücken kämpfe.

Für Marius, der offiziell kein Mitglied des norwegischen Königshauses ist, stellt der Prozess eine enorme Belastungsprobe dar. Als Details zu seinen sexuellen Vorlieben abgefragt werden, wirkt er laut Beobachtern von BILD peinlich berührt. Als es darum ging, dass er Google-Suchen zu Begriffen wie "Vergewaltigung" oder "Schlafvergewaltigung" durchgeführt habe, äußerte er sich fast schon wütend. Das norwegische Königshaus hat bisher lediglich online reagiert: Aufgrund der Schlagzeilen wurde die Kommentarfunktion auf Social Media deaktiviert.

Anzeige Anzeige

Imago Marius Borg Høiby bei der Feier zum Nationalfeiertag in Skaugum, Norwegen

Anzeige Anzeige

Getty Images Gerichtszeichnung: Marius Borg Hoiby während des Prozesses am Osloer Bezirksgericht am 5. Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Marius Borg Høiby und Prinz Haakon in Oslo