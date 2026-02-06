Vanessa Borck hat Angst vor der "Let's Dance"-Kritik

Vanessa Borck (29) wagt sich in ein neues Abenteuer: Die Social-Media-Bekanntheit wird dieses Jahr bei Let's Dance über das Parkett tanzen. Doch während sie sich auf die einmalige Erfahrung freut, hat sie auch ihre Bedenken. Im Gespräch mit Promiflash sprach Vanessa offen über ihre Ängste. "Ich habe Angst vor der Kritik. Vor Herr Llambi habe ich ganz viel Respekt", betonte sie.

Trotz allem lässt sie sich nicht entmutigen. "Die größten Hoffnungen liegen hinter Ängsten. Also ich werde das hoffentlich einfach meistern", fügte sie entschlossen hinzu. Tanzen vor einem Millionenpublikum und unter den kritischen Blicken der strengen Jury – eine Herausforderung, die auch für eine Reality-TV-erfahrene Persönlichkeit wie Vanessa keine leichte ist. Besonders Juror Joachim ist für seine präzisen und oft scharfen Bewertungen bekannt. Dennoch scheint Vanessa fest entschlossen, die Gelegenheit zu nutzen und über sich hinauszuwachsen.

In ihrem Privatleben hat Vanessa in den vergangenen Wochen bereits einiges umgekrempelt, um sich vollständig auf das Tanztraining konzentrieren zu können. Die sonst in Berlin lebende Netz-Bekanntheit verkündete auf Instagram, dass sie für die Dauer der Sendung in Köln leben wird, wo die Proben und Liveshows stattfinden. Ihre kleine Tochter Livi spielt für die Influencerin dabei eine große Rolle, denn sie versucht, den Familienalltag und das harte Training bestmöglich unter einen Hut zu bringen.

Anzeige Anzeige

Imago Vanessa Borck beim Charity Konzert Channel Aid – live in Concert 2025 im Deutschen Schauspielhaus, Hamburg

Anzeige Anzeige

RTL Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance - Die große Weihnachtsshow"

Anzeige Anzeige

Instagram / nessiontour Nessiontour mit Liv, Mai 2025

Anzeige