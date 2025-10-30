Emma Stone verrät, wieso sie sich einst "Riley" nannte

Emma Stone (36) hat kürzlich eine überraschende Anekdote aus ihrer Karriere verraten: Bevor sie als Emma Stone in Hollywood berühmt wurde, wählte die Schauspielerin für einen kurzen Zeitraum den Künstlernamen Riley Stone. „Ich war 16 und beschloss, dass ich ungefähr sechs Monate lang Riley sein wollte. Also war ich Riley Stone, was ein wunderschöner Name ist.“ Wie sie in der "Late Show" von Stephen Colbert (61) erklärte, war ihr eigentlicher Name Emily Jean Stone aufgrund der Regeln der Screen Actors Guild bereits vergeben. Auf der Suche nach einem neuen Namen entschied sich die damals 16-Jährige zunächst für Riley, bis ihr klar wurde, dass sie sich mit diesem Namen nicht identifizieren konnte. Besonders eine Gastrolle in der Serie Malcolm mittendrin, bei der sie als Riley angesprochen wurde und nicht wirklich darauf reagierte, trug zu dieser Erkenntnis bei.

Letztendlich wählte sie Emma als neuen Vornamen, eine Entscheidung, die teilweise von den Spice Girls, besonders von Emma Bunton (49) alias Baby Spice, inspiriert war. Bereits 2018 erzählte Emma in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon (51), dass sie in der Grundschule ihre Lehrerin bat, sie Emma zu nennen, nachdem sie von Baby Spice beeindruckt war. Sie betonte jedoch, dass ihre Wahl nicht ausschließlich von dieser Schwärmerei beeinflusst gewesen sei, doch der Gedanke habe ihr offensichtlich gefallen. Lustig bemerkte sie damals im Interview: „Als ich aufwuchs, war ich superblond und mein richtiger Name ist Emily, aber wegen Baby Spice wollte ich Emma genannt werden und wissen Sie was? Jetzt bin ich Emma – das ist wirklich verrückt."

Obwohl sie international als Emma Stone bekannt ist, fühlt sich die Schauspielerin nach wie vor auch zu ihrem Geburtsnamen Emily hingezogen. In vergangenen Interviews erklärte die zweifache Oscar-Gewinnerin, dass sie nichts dagegen hätte, wenn Fans sie Emily nennen würden, da dies stets ihr ursprünglicher Name geblieben sei. „Ich habe mein ganzes Leben lang Emily gesagt … ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt.“ Sogar auf dem roten Teppich des Filmfestivals in Cannes 2024 wurde sie von einem Reporter mit Emily angesprochen, worauf Emma humorvoll reagierte.

Getty Images Emma Stone, Saturday Night Live 2025

Getty Images Emma Stone, Schauspielerin

