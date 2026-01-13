Bobs sind bei den Golden Globes 2026 voll im Trend

Bei den Golden Globes 2026 in Beverly Hills war der eigentliche Star nicht eine einzelne Schauspielerin, sondern eine Frisur: der Bob. Auf dem roten Teppich zeigten am Sonntagabend zahlreiche Prominente von Selena Gomez (33) bis Ayo Edebiri (30), wie vielseitig der kurze Schnitt sein kann. Inspiriert von Old-Hollywood-Ikonen setzten die Stars auf tiefe Seitenscheitel, große Locken und viel Volumen und zogen die Blicke der Fotografen magisch an.

Selena wirkte mit ihrem voluminösen Bob, tiefroten Lippen und einem schulterfreien Chanel-Kleid wie direkt aus einem alten Schwarz-Weiß-Film entstiegen. Ihr Hairstylist Renato Campora beschrieb den Look laut InStyle als "moderne Hommage an die Leinwandikonen der 1940er – voller Glamour, Präzision und leiser Selbstsicherheit". Ayo setzte auf mokkabraune Haare mit einer markanten, übergroßen Locke, die Jacob Aaron in Form brachte. Parker Posey (57) und Ryan Destiny (31) präsentierten modernere Vintage-Varianten: Während Parker auf definierte, aber leicht verwuschelte Wellen mit Seitenscheitel setzte, zeigte Ryan große, nach innen eingedrehte Locken mit dramatischer Fülle an den Spitzen – immer im Zeichen des Old-Hollywood-Glamours, aber mit zeitgemäßem Twist.

Auch Emma Stone (37) entschied sich für einen Bob, doch bei ihr sorgte an diesem Abend weniger die Frisur als vielmehr ihr glatter, praller Teint für Schlagzeilen. Im buttergelben, bauchfreien Set posierte die Schauspielerin strahlend auf dem roten Teppich, während in den sozialen Netzwerken sofort wilde Spekulationen um ein mögliches Facelift oder Filler-Eingriffe ausbrachen. "Ihr Gesicht sieht in letzter Zeit für mich so anders aus", lautete ein Kommentar auf Reddit. Andere waren überzeugt, dass Make-up oder einfach neue Pflegeprodukte der Grund sein könnten. Offizielle Statements dazu gab es weder von Emmas Team noch von ihr selbst.

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez bei den Golden Globe Awards 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Ayo Edebiri bei den Golden Globes im Beverly Hilton, 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Stone bei den Golden Globes 2026