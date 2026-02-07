51. Geburtstagskracher: Natalie Imbruglia begeistert Mexiko

Geburtstagskuchen? Fehlanzeige! Natalie Imbruglia hat ihren 51. Geburtstag am Mittwoch dort gefeiert, wo sie sich am wohlsten fühlt: auf der Bühne in Mexiko-Stadt. In der Kult-Location La Maraka heizte die "Torn"-Sängerin gemeinsam mit ihrer Live-Band einem begeisterten Publikum ein und zeigte, warum sie bis heute als Pop-Ikone gilt. In einem schwarzen Minikleid mit Knopfleiste, transparenten Puffärmeln, schwarzen Strumpfhosen und klobigen Boots wirbelte die Australierin über die Bühne, sang ihre Hits und suchte die Nähe zu ihren Fans in der ersten Reihe.

Die Musikerin performte ohne große Torte und ohne Kerzen – stattdessen sprach ein donnerndes Publikum für sich. Während der energiegeladenen Setlist durfte natürlich "Torn" nicht fehlen, der Welthit, der sie Ende der 90er weltweit bekannt machte. Auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, ist Natalie (51) mit glänzender Mähne in sanften Wellen, strahlend am Mikrofon zu sehen. Die Musikerin bot an ihrer Geburtstagsnacht eine Show, die man so schnell nicht vergisst.

Erst im vergangenen Jahr hatte Natalie ihre Fans mit einem Seitenwechsel überrascht: Auf Social Media kündigte sie ihren Fans an, für Audible ein originales Schlaf-Hörbuch eingesprochen zu haben. "Ich freue mich, euch einen Vorgeschmack auf mein neues Audible 'Original Sleep Sound with Natalie' zu geben", schrieb sie damals. Wie sie weiter vorab preisgab, lese sie Gedichte von Dorothea Mackellar vor, untermalt von Naturklängen aus Australien.

Getty Images Natalie Imbruglia im Februar 2023 bei der UK-Premiere von "What's Love Got To Do With It?"

Getty Images Natalie Imbruglia bei den AACTA Awards 2022 in Sydney

Getty Images Natalie Imbruglia, Sängerin