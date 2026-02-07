Eheschwindel? Frau von Quinton Aarons Krankenbett verbannt

Quinton Aaron (41) liegt nach einem Wirbelsäulenschlaganfall in einem Krankenhaus in Atlanta – und an seinem Bett tobt plötzlich ein Familiendrama. Eine Frau namens Margarita, die gegenüber dem Magazin Us Weekly von einer "spirituellen Ehe" mit dem The Blind Side-Star spricht, darf laut einem familiennahen Insider nicht mehr zu ihm ins Zimmer. Die Angehörigen hätten gemeinsam entschieden, sie vorerst von Quinton fernzuhalten. "Ich bin damit einverstanden, ich bin im Reinen", erklärte Margarita und beteuerte: "Quinton und ich beten viel und glauben an eine höhere Macht." Die Familie wolle den Fokus auf seine Genesung legen – ohne Diskussionen über Margarita.

Hintergrund der Bannliste: Die Angehörigen stellen die Rechtmäßigkeit der Verbindung infrage und äußern Zweifel an Margaritas Angaben zu ihrem beruflichen Hintergrund. Zudem soll sie versucht haben, die Familie vom Krankenbett fernzuhalten – was Margarita bestreitet. Sie schilderte stattdessen, das Krankenhaus habe die Besuchszeiten streng limitiert: "Es gab nur fünf Minuten am Tag für jeden", erklärte sie.

Schon in den Tagen zuvor war ein weiteres pikantes Detail ans Licht gekommen: Jarred, der Bruder des Schauspielers, hatte gegenüber TMZ erklärt, Margarita sei offiziell noch mit einem anderen Mann verheiratet. Deshalb habe er befürchtet, dass sie das Klinikpersonal in die Irre führen könnte, indem sie sich als rechtmäßige Ehefrau ausgibt und beansprucht, "wichtige, lebensrettende medizinische Entscheidungen" für Quinton treffen zu können. Auch das Umfeld von Margarita, darunter ihre Tochter und ihre Nichte, hielt laut dem Magazin an der Darstellung fest, dass Margarita noch anderweitig verheiratet ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / officialquintonaaron/ Quinton Aaron im im Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Quinton Aaron beim Karibu Africa Hamptons Soirée in Sag Harbor

Anzeige Anzeige

Getty Images Quinton Aaron, Schauspieler

Anzeige

Auf wessen Seite steht ihr im Streit um den Zugang ans Krankenbett? Team Familie – Gesundheit vor Diskussionen, klare Regeln! Team Margarita – als Partnerin sollte sie zu ihm dürfen. Ergebnis anzeigen