Grenzen überschritten: Kilian Kerner musste operiert werden

Star-Designer Kilian Kerner hat sich nach einer dramatischen Bandscheiben-OP aus dem Krankenhaus bei seinen Fans zurückgemeldet. Auf Instagram zeigt sich der Designer im Krankenhaushemd und schildert, was in den vergangenen Tagen mit ihm passiert ist. "Hi, da bin ich wieder. Neun Wochen Bandscheibe. Ich werde jetzt sehr ehrlich zu euch sein", schreibt Kilian zu dem Bild. Die Operation fand gestern Morgen statt und verlief zwar erfolgreich, doch während und nach dem Eingriff kam es zu bedenklichen Komplikationen mit seiner Atmung, wie der Modemacher berichtet. Mehrere Ärzte kümmerten sich um ihn, stabilisierten ihn mit Sauerstoff – jetzt liegt er auf der Station und versucht, gemeinsam mit dem Klinikteam wieder auf die Beine zu kommen.

In seinem Posting beschreibt Kilian ausführlich, wie schlimm der Zustand vor der OP war und wie es überhaupt so weit kommen konnte. Die finale Diagnose der Ärzte lautet: ein großer Bandscheibenvorfall, bei dem "etwas geplatzt" sei und sich herausgeschoben habe, was auf die Nerven drückte und extreme Schmerzen auslöste. "Ich bin körperlich, geistig und seelisch gerade komplett am Ende meiner Kraft. Ich bin viel zu weit über meine Grenzen gegangen", räumt der Modestar ein. Nach der nun gelungenen OP sind die schlimmsten Schmerzen zwar weg, sein Bein und Fuß sind aber noch taub und schwach, die Wundschmerzen werden mit Medikamenten behandelt. "Ich fühle mich so ausgelaugt, erschöpft und unfassbar leer", schreibt Kilian, betont aber, dass er mit Ärzten, Physios und einer Therapeutin an seiner Genesung arbeitet und die nächsten zwei Wochen entscheidend seien.

Trotz des Rückschlags blickt der Modeprofi nach vorn. Kilian will sich zurückziehen, Ruhe halten und gleichzeitig Ziele im Blick behalten: "Paris ist das große Ziel", schreibt er und betont, dass die Pläne mit den Ärzten abgestimmt sind. Vier Wochen gibt er sich für das Gröbste. Dass er überhaupt so weit gegangen ist, hatte sich bereits angedeutet: Schon vor Kurzem quälte er sich durch Vorbereitung und Show, stützte sich auf sein Team und medizinische Hilfe, um auf dem Laufsteg abzuliefern. Privat zeigt er sich nun nahbar, spricht von Angstmomenten, in denen er sich "völlig hilflos und ausgeliefert" fühlte. Zwischen den Zeilen klingt aber auch Zuversicht mit – getragen von Fans, Kolleginnen und Kollegen, die ihm in den Kommentaren Mut zusprechen.

Getty Images Kilian Kerner, Designer

Hein Hartmann / Future Image Kilian Kerner im Juni 2023 in Hamburg

