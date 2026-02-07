Female Empowerment: Motsi Mabuse bekommt neue Show im WDR

Motsi Mabuse (44) bekommt einen neuen TV-Job beim WDR: Der Sender entwickelt mit der beliebten Tänzerin und Moderatorin ein frisches Life-Coaching-Format rund um das Thema Female Empowerment. Laut Bild beginnen die Dreharbeiten im April, im Mittelpunkt der Fernsehproduktion stehen neun Frauen, die gemeinsam für zwölf Tage in ein Haus am Meer ziehen. Dort begleitet Motsi sie als Mentorin auf einer intensiven Reise zu mehr innerer Stärke und Selbstbewusstsein. Die Veröffentlichung ist für den Herbst 2026 in der ARD-Mediathek geplant. Aktuell sitzt Motsi zudem wieder in der Jury von Let's Dance – doch ihr nächstes Herzensprojekt steht bereits in den Startlöchern.

Hinter dem neuen Format steckt mehr als nur ein TV-Experiment: Motsi war nach Angaben des Senders maßgeblich an der Entwicklung beteiligt. Die Teilnehmerinnen sollen Erwartungen von außen hinterfragen, sich gegenseitig stützen und persönliche Hürden anpacken – große Gefühle und starke Momente inklusive. Einen Titel hat die Show noch nicht, das Konzept steht jedoch: zwölf Tage, ein gemeinsames Haus am Meer, tägliche Übungen und Gespräche, begleitet von der erfahrenen Mentorin vor und hinter der Kamera. Während Fans auf weitere Details warten, bleibt die Senderplanung klar: Drehstart im Frühjahr, Ausstrahlung im Herbst 2026, zunächst digital in der ARD-Mediathek.

Motsi, die in Südafrika aufwuchs, ist seit fast zwei Jahrzehnten eine feste Größe in der deutschen TV-Welt. Ihren Durchbruch hatte sie 2007 bei "Let's Dance" als Profitänzerin, seit 2011 ist sie dort Jurorin – Seite an Seite mit Joachim Llambi (61) und Jorge González (58). Auch international hat sich die Mutter einer Tochter einen Namen gemacht: In Strictly Come Dancing, dem britischen Äquivalent von "Let's Dance", gehört sie seit 2019 zum Jurypanel. Privat steht sie für Disziplin und Herz, aber auch für klare Entscheidungen: Ihren ursprünglichen Plan, Jura zu studieren und dem Weg der Familie zu folgen, ließ sie einst hinter sich, um dem Tanzen Raum zu geben. Diese Biografie, geprägt von Mut und Fokus, spiegelt sich nun in einem Format wider, das Frauen ermutigt, ihren eigenen Weg zu gehen.

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse im ultrakurzen Kleid

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, Februar 2025

Getty Images Motsi Mabuse, TV-Bekanntheit

