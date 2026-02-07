So wird Carl Gustafs Schwester Prinzessin Désirée beigesetzt

Am 19. Februar 2026 verabschiedet sich die schwedische Königsfamilie von Prinzessin Désirée (87) in der Schlosskapelle von Stockholm. König Carl Gustaf (79) und seine Angehörigen kommen dort zusammen, um der Schwester des Monarchen zu gedenken, die am 21. Januar im Alter von 87 Jahren verstorben ist. Im engsten Kreis wird zunächst die Trauerfeier begangen, anschließend folgt ein privater Empfang im Elternhaus von Prinzessin Désirée in Koberg. Die eigentliche Beisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt in der Nähe von Schloss Koberg in Västergötland statt. Für die Öffentlichkeit gibt es am Tag der Trauerfeier dennoch einen Moment des Innehaltens.

Der Hof hat auf seiner Webseite Details bestätigt: Die Flaggen am Königlichen Schloss, auf Schloss Drottningholm, Schloss Haga, am Haus der Königlichen Verwaltung, an den Königlichen Stallungen sowie an der Villa Solbacken wehen am Donnerstag auf halbmast – eine Entscheidung von König Carl Gustaf. Als Trägerin des Seraphimordens wird Prinzessin Désirée zudem mit einem besonderen Glockengeläut in der Kirche von Riddarholm geehrt. "Die Kirchenglocke läutet von 12:00 bis 13:00 Uhr. Die Kirche ist während des Läutens für Besucher geöffnet", teilt der Hof mit und verweist darauf, dass die Zeremonien selbst im privaten Rahmen stattfinden. Anders als ihre Schwester Prinzessin Birgitta (†87), die im vergangenen Jahr in Drottningholm betrauert wurde, findet Désirées letzte Ruhestätte nicht auf dem königlichen Friedhof in Haga, sondern nahe ihres langjährigen Lebensmittelpunkts Koberg.

Prinzessin Désirée, die 1964 den schwedischen Baron Nils-August Silfverschiöld heiratete und über 60 Jahre auf Schloss Koberg lebte, starb am 21. Januar friedlich im Kreise ihrer Familie. Neben ihrer engen Verbindung zu König Carl Gustaf war sie als zurückhaltendes Mitglied des Königshauses bekannt. Sie lebte abseits der öffentlichen Bühne, widmete sich vor allem ihrem Familienleben und genoss die Ruhe auf dem beeindruckenden Anwesen, das sie mit ihrem Ehemann, der im Jahr 2017 verstarb, teilte.

Imago Prinzessin Désirée bei der Ankunft zur Hochzeit von Prinz Carl Philip und Sofia Hellqvist in Stockholm, 13. Juni 2015

Imago Prinzessin Désirée bei der Hochzeit von Vicky Andrén und Gustaf Magnuson

