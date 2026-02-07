Im ICE "geschnorrt": Anouschka Renzi erzählt von Bahnchaos

Für die Premiere von Promis unter Palmen machte Anouschka Renzi (61) sich von Berlin auf den Weg nach Köln. Die Deutsche Bahn hatte an diesem Tag aber mit den eisigen Temperaturen zu kämpfen – drei ausgefallene Züge sorgten dafür, dass die Schauspielerin ihre ursprüngliche Bahn nicht nehmen konnte. Obwohl sie eigentlich mit einem 1.-Klasse-Ticket ausgestattet war, fand sie letztendlich keinen Sitzplatz mehr. "Ich habe den ICE genommen, den einzigen, der irgendwann fuhr, aber natürlich ohne Sitzplatz, obwohl ich ein 1.-Klasse-Ticket hatte. Ich habe vier Stunden auf dem Boden neben der Toilette verbracht", erzählt sie im Promiflash-Interview und fügt hinzu.

Ein weiterer Umstand bereitete ihr Probleme: Die Reality-TV-Darstellerin war sehr durstig, ein Getränk im Zug kaufen konnte sie aber nicht. "Natürlich war der Speisewagen defekt. Wie immer. Dann bin ich herumgelaufen und habe geschnorrt", verrät sie. Tatsächlich hatte sie damit Erfolg: "Dann hat mir jemand ein bisschen Wasser gegeben." Eine Strecke, die normalerweise etwa fünf Stunden dauert, kostete Anouschka an diesem Tag neun Stunden. "Ich bin eine Stunde vor Beginn hier angekommen. Bin fix und alle. Also, mir ging es schon mal besser", gesteht sie.

"Promis unter Palmen" ist nicht das erste Reality-Format, an dem Anouschka teilnimmt. Die Berlinerin nahm bereits 2022 am Dschungelcamp und vergangenes Jahr an Kampf der Realitystars teil. Ursprünglich kennt man sie aber von der Bühne und aus dem TV. Auf der Theaterbühne sieht man sie aktuell zwar noch, mit Film- und Serien-Engagements sieht es für den Verbotene Liebe-Star inzwischen aber mau aus. "Lieber würde ich natürlich Tatort-Kommissarin sein", gestand sie vergangenen November ehrlich gegenüber Berliner Kurier und fügte hinzu: "Es ist nicht so, dass sie da alle Schlange stehen."

Anzeige Anzeige

Imago Anouschka Renzi bei der Premiere von "Promis unter Palmen" im CINENOVA Köln, 04.02.2026

Anzeige Anzeige

Instagram / anouschkarenzi.de Schauspielerin Anouschka, Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Imago Schauspielerin Anouschka Renzi am 7. November 2025 in Berlin