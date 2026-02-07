Alternative Super-Bowl-Show: Kid Rock kontert Kritik

Der Super Bowl ist eine der größten Sportveranstaltungen des Jahres. Das letzte Spiel der NFL-Saison ist aber auch für Nicht-Football-Fans interessant, denn die Halbzeitshow ist jedes Jahr ein Highlight. Der Haupt-Act der Show wird 2026 der Latin-Rapper Bad Bunny (31) sein. Die konservativen US-Amerikaner waren gar nicht begeistert. Deshalb wurde eine alternative und vor allem konservative Halbzeitshow mit Country-Rocker Kid Rock (55) auf die Beine gestellt. Der Titel dieser lautet "All-American Halftime Show". Die alternative Show stieß aber auf der anderen Seite erneut auf viel Kritik. Auf X bezieht Kid Rock jetzt Stellung dazu, indem er den verstorbenen Basketball-Star Kobe Bryant (†41) zitiert: "'Lerne den Hass zu lieben. Umarme ihn. Genieße ihn. Du hast es verdient.'"

Weiter sagte der Sportler einst: "'Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung und jeder sollte eine Meinung über dich haben. Hater sind ein gutes Problem. Niemand hasst die Guten. Sie hassen die Großen.'" Neben Headliner Kid Rock werden während der Halbzeit-Alternative auch die drei Country-Sänger Brantley Gilbert (41), Lee Brice und Gabby Barrett auftreten. Die Organisation verbreitete die Infos zu dem Konzert schon vor einigen Wochen im Netz und bezog die Fans dabei mit in die Planung ein. Sie konnten Vorschläge mit gewünschten Künstlern machen und abstimmen, welche Musik-Genres sie hören wollen. Unter den Genre-Vorschlägen waren unter anderem Optionen wie "Americana", einer Art Folk-Country-Mischung, oder "Anything in English", zu Deutsch "Alles auf Englisch".

Vor allem Letzteres drückt die Abneigung der Zielgruppe gegen Künstler wie Bad Bunny aus. Sobald der gebürtige Puertoricaner als Haupt-Act für die Super-Bowl-Halbzeitshow angekündigt wurde, war der Aufschrei groß – und das, obwohl Bad Bunny aktuell zu den erfolgreichsten Musikern überhaupt gehört. Für einen Großteil der US-Republikaner könnte ein Latino-Künstler, der sich für Frauen- und LGBTQ-Rechte starkmacht, auf der Bühne des Super Bowls kaum unamerikanischer sein. Die Organisatoren hinter der Halbzeitshow verteidigen Bad Bunnys Auftritt derweil und setzen noch einen drauf: Zur Eröffnung des Spiels tritt die Punkrockband Green Day auf. Das Trio ist genau wie der 31-Jährige lautstarker Kritiker von US-Präsident Donald Trump (79) und seiner Partei. Damit dürfte der Super Bowl, bei dem es eigentlich primär um Football geht, politischer sein als je zuvor.

Getty Images Sänger Kid Rock, Juli 2024

Getty Images Kid Rock, Musiker

Getty Images Rapper Bad Bunny, Met Gala 2025

