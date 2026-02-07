Nicht Olivia: Mit diesem Model verlässt Jacob Elordi Party

Jacob Elordi (28) hat in London eine lange Nacht hingelegt – und verließ nicht alleine die After-Party zur "Wuthering Heights"-Premiere. Am frühen Freitagmorgen (6. Februar), gegen 3 Uhr, wurde der Schauspieler nach dem glanzvollen Auftritt am Leicester Square beim Abgang aus dem Veranstaltungsort gesichtet. Nur Sekunden hinter ihm: Model Madi Fogg, wie Bilder in der Daily Mail zeigen. Beide steuerten denselben Chauffeurwagen an und verschwanden in die Nacht. Jacob trug eine dunkle Sonnenbrille, das weiße Hemd halb aus der Hose, der Look eindeutig "durchgefeiert". Der Star, der in dem sehnsüchtig erwarteten Romantikfilm als Heathcliff begeistert, versuchte offenbar, nicht gemeinsam mit Madi fotografiert zu werden – doch die Kameras klickten trotzdem.

Die Bilder kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Jacob zuletzt wieder mit seiner On-Off-Freundin Olivia Jade in Verbindung gebracht wurde. Laut der Daily Mail waren die beiden vor wenigen Wochen gemeinsam in New York unterwegs, stiegen zusammen in ein SUV, sogar Jacobs Hund Layla war dabei. Die komplizierte Geschichte der beiden reicht bis 2021 zurück, begleitet von Trennungen, einer Reunion und gemeinsamen Reisen. Zuletzt hieß es im Herbst 2024, sie hätten sogar mit Olivias Eltern, Lori Loughlin (61) und Mossimo Giannulli (62), Urlaub in Italien gemacht. Zuvor war Jacob bei den Golden Globes in Beverly Hills in einem vertrauten Moment mit Ana de Armas (37) gesehen worden. Auf die jüngsten London-Bilder angesprochen, teilte die Daily Mail mit, man habe Vertreter von Jacob und Madi kontaktiert; eine Antwort lag zunächst nicht vor. Auf der "Wuthering Heights"-Presstour sagte Jacob noch laut dem East London Advertiser: "Jeder sehnt sich immer nach Liebe oder befindet sich in irgendeiner Form der Liebe. Sei es unerwiderte Liebe, sei es leidenschaftliche Liebe, sei es giftige Liebe, sei es traurige Liebe, sei es glückliche Liebe."

Auf den roten Teppichen glänzt Jacob aktuell an der Seite von Co-Star Margot Robbie (35). Die beiden hielten sogar Händchen. "Es gab Momente, in denen wir Hand in Hand über die Moore rannten – vielleicht nicht einmal für eine Szene, sondern nur, um sie vorzubereiten – und ich sah sie an, sie sah mich an … und in diesem Moment waren wir wirklich Teil ihrer Liebe, ganz real", so Jacob laut Bunte. Privat kann er sich wohl über zu wenig Verehrerinnen nicht beschweren. Madi, die als Model international unterwegs ist, verbringt viel Zeit zwischen Shootings in Europa und den USA. Olivia wiederum gilt in ihrem Umfeld als Familienmensch, der seine Nähe zu Eltern und Schwester pflegt und private Auszeiten gerne mit langen Spaziergängen am Wasser verbindet.

Imago Jacob Elordi bei den 83. Golden Globe Awards in Beverly Hills

Getty Images, IMAGO / Future Image Jacob Elordi und Olivia Jade Giannulli

Getty Images Margot Robbie und Jacob Elordi bei der Weltpremiere von "Wuthering Heights" im TCL Chinese Theatre in Hollywood