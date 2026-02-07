Zendaya überrascht mit Kurzhaarschnitt bei LV-Kampagne

Zendaya Coleman (29) sorgt mit ihrem neuesten Look für Begeisterung. Die Schauspielerin präsentierte in einer neuen Kampagne für Louis Vuitton einen schicken Kurzhaarschnitt, der Fans vor Bewunderung schwärmen lässt. Die Werbekampagne, welche das 130-jährige Jubiläum des ikonischen Monogramms der Marke feiert, wurde von Roman Coppola inszeniert. Zendaya posiert ausgesprochen elegant mit der klassischen Speedy-Tasche in braunem Monogramm-Leder und trägt dabei einen tief ausgeschnittenen Nadelstreifen-Westenanzug. Ein weiteres Outfit zeigt sie in einem strukturierten Blazer mit großem Wappen und passender Goldkette.

Die Fans konnten ihre Begeisterung in den sozialen Netzwerken kaum zurückhalten. Kommentare wie "Dieser Haarschnitt steht ihr so gut" oder "Sie übertrifft sich einfach immer wieder" sammelten sich unter den Bildern der Kampagne. Einige zogen sogar Vergleiche mit Halle Berry (59), beispielsweise mit Statements wie "Das erinnert mich an Halle Berry" und "Diese Frisur ist einfach der Wahnsinn". Neben ihrem Engagement für Louis Vuitton steht Zendaya auch beruflich ein aufregendes Jahr bevor. Gemeinsam mit Robert Pattinson (39) wird sie in dem Drama "The Drama" sowie in Christopher Nolans (55) "The Odyssey" zu sehen sein. Beide Projekte sollen noch in diesem Jahr erscheinen. Pattinson selbst lobte in einem Interview kürzlich ihre außergewöhnliche Begabung.

Abseits ihrer Karriere liegt Zendaya viel daran, während ihrer intensiven Arbeitsphasen den Kontakt zu ihrem Verlobten Tom Holland (29) aufrechtzuerhalten. Das Paar, das sich 2016 während der Dreharbeiten zu "Spider-Man: Homecoming" kennenlernte, pendelt regelmäßig zwischen London und Kalifornien. Zendaya gab in einem Interview preis, dass sie inzwischen die britische Kultur sehr schätzt und sich bei ihren Besuchen in England nicht mehr wie eine Fremde fühle. Dennoch legte die Schauspielerin humorvoll nach und zeigte ihre Abneigung gegenüber Jaffa Cakes, während sie das britische Essen für seine meisterhafte indische Küche lobte, wie Daily Mail berichtet. Auch am Set wird Holland gelegentlich gesehen, was die beiden Stars offenbar zusätzlich verbindet. Zendaya betonte, wie wichtig ihr der Schutz ihrer gemeinsamen Privatsphäre ist, um ihr Leben trotz der ständigen Öffentlichkeit genießen zu können.

Getty Images Zendaya Coleman im Dezember 2024

Getty Images Zendaya im Januar 2025

Billy Bennight/AdMedia/SIPA Tom Holland und Zendaya, 2021