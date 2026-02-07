"Real Housewives"-Star Lynne Curtins Tochter ist obdachlos

Ein beklemmender Absturz im "Real Housewives"-Kosmos: Alexa Curtin, die jüngste Tochter von "The Real Housewives of Orange County"-Gesicht Lynne Curtin, lebt aktuell obdachlos auf den Straßen von Lancaster, Kalifornien. In einem spontanen Gespräch mit dem YouTube-Kanal "LA To You" schildert die 33-Jährige, wie sie mit einer schweren Fentanyl-Sucht kämpft und buchstäblich bei null steht. Gefilmt an einer Tankstelle, wirkt Alexa (33) abgemagert, mit fehlenden Zähnen und zwei fehlenden Fingern an einer Hand. "Ich habe nichts. Ich muss wortwörtlich von ganz unten anfangen", sagt sie, während sie erzählt, dass ihre Eltern, Lynne und Frank, die finanzielle Unterstützung bis auf Weiteres gestoppt haben. Ihr Ziel: zurück nach Orange County – "wenn ich es dorthin schaffe".

In dem bewegenden Clip breitet die frühere Reality-Tochter eine düstere Chronik aus: Vom Umzug nach Los Angeles über einen Ausflug in die Pornoindustrie bis hin zu Festnahmen, Drogenverfahren und dem Absturz in den Straßenalltag. Sie sei von Heroin zu Fentanyl geraten, habe "Speed geraucht" und sich mit den falschen Leuten umgeben. Zudem berichtet Alexa von einer brutalen Vergewaltigung in Lancaster: "Er fesselte mich, ich konnte nicht atmen", gibt sie in "LA To You" preis.

Ihre Verletzungen erklärt Alexa mit einem "schlimmen Autounfall", bei dem sie zwei Finger verlor. Ausweisdokumente und Handy fehlen ihr – sie versuche, genug Geld für ein Telefon zusammenzubekommen. "Ich bin gerade irgendwie auf Eis gelegt, bis ich vielleicht nüchtern werde, dann wollen sie mir wieder Geld geben, aber im Moment wollen sie wirklich nichts mit mir zu tun haben", erklärt sie über die Entscheidung ihrer Eltern, die inzwischen in San Diego leben.

Getty Images Lynne Curtin bei der Cinemagic Gala im Fairmont Miramar, Juni 2023

Instagram / lexy_curt Alexa Curtin im Jahr 2013

Instagram / lynneanncurtin Lynne Curtin, "The Real Housewives of Orange County"-Bekanntheit