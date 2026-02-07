Mutter entführt: War Savannah Guthries Video erfolgreich?

Savannah Guthrie (54) kämpft weiter um das Leben ihrer Mutter Nancy: Einen Tag nach der tränenreichen Instagram-Botschaft, in der Savannah gemeinsam mit Bruder Camron Guthrie und Schwester Annie Guthrie erklärte, man sei "bereit zu sprechen", blieb die erhoffte Reaktion aus. In den Videos, gepostet Anfang der Woche, richtete sich die Familie direkt an mögliche Entführer und bat um ein klares Lebenszeichen. Nancy wurde am 1. Februar als vermisst gemeldet, der Fall spielt sich rund um Phoenix ab. Camron legte am 5. Februar nach: "Wer auch immer unsere Mutter festhält, wir wollen von euch hören", sagte er auf Instagram und fügte hinzu: "Wir haben noch nichts direkt gehört. Bitte meldet euch, damit wir einen Weg finden, zu kommunizieren."

Während die Familie hofft, arbeitet das FBI an jeder Spur. Die Ermittler bezeichnen einen Erpresserbrief, über den TMZ berichtete, als "extrem ernst". Heith Janke, Sonderagent der Phoenix-Dienststelle, erklärte auf einer Pressekonferenz am 5. Februar, der Brief enthalte konkrete Fakten, eine Frist und eine Geldforderung. Erwähnt worden seien unter anderem eine Apple Watch und ein Flutlicht; weitere Details halte man bewusst zurück, um Trittbrettfahrer nicht zu füttern. Tatsächlich wurde bereits ein "völliger Hochstapler" festgenommen, der sich als Kidnapper ausgab, um von Nancys Verschwinden zu profitieren. Beweise für Nancys Wohlbefinden oder echte Forderungen der mutmaßlichen Entführer gebe es weiterhin nicht, bestätigte die Bundespolizei.

Hinter den nüchternen Ermittlungsfakten steht eine Familie, die sichtbar zusammenrückt: Savannah, bekannt aus der "Today"-Show, tritt in den Clips nicht als Moderatorin auf, sondern als Tochter, die mit brüchiger Stimme dankt und bittet. Camron übernimmt die Rolle des Sprechers, der Ruhe bewahren will und doch jede Sekunde auf sein Handy starrt. Schwester Annie sitzt dicht neben den beiden, legt immer wieder eine Hand auf den Arm, wenn die Worte stocken. Freunde der Familie teilen die Videos, Nachbarn hängen Zettel auf, Fremde schicken Gebete und Hinweise.

Anzeige Anzeige

Getty Images Savannah Guthrie beim US-Open-Halbfinale, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / savannahguthrie Camron Guthrie, Savannah Guthries Bruder, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihren Geschwistern, kurz nach der angeblichen Entführung ihrer Mutter, Februar 2026

Anzeige