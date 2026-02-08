Harald Glööckler zerreißt Olympia-Outfits: "Null Punkte!"

Harald Glööckler (60) geht auf Distanz zum neuen Olympia-Look des Team Deutschland und verteilt ein vernichtendes Urteil. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärte der Designer, die Outfits der deutschen Mannschaft für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele seien "so langweilig, dass keine Emotionen hochkommen und man sich damit gar nicht weiter befassen möchte". Wann immer es um Mode auf großer Bühne geht, wird bei ihm genau hingesehen – diesmal mit einem klaren Fazit: "Weder innovativ noch erfrischend neu – geschweige denn ansprechend." Sein Schlussstrich fällt hart: "Von mir gibt es dafür leider null Punkte." Wo andere noch abwägen, macht der Reality-TV-Star kurzen Prozess und bringt damit Schwung in die Diskussion, die vor dem großen Sportereignis an Fahrt aufnimmt.

Der Deutsche Olympische Sportbund verweist dagegen auf Teamgeist und Identität. Der Ausrüster Adidas entwickelte die rund 70-teilige Kollektion nach eigenen Angaben in engem Austausch mit Sportlerinnen und Sportlern. DOSB-Präsident Thomas Weikert lobte sie bereits im November als "sehr gelungen" und "mehr als nur Sportbekleidung", sie "verbinde das gesamte Team Deutschland". Auch Bob-Ikone Francesco Friedrich zeigte sich begeistert: "Wir haben schlichte, aber trotzdem coole Farben. Man sieht, dass es 'Deutschland' ist und da ist man stolz, dass man das tragen und präsentieren darf", sagte er laut dpa. In den sozialen Medien fällt das Echo gemischt aus – zwischen Applaus für klare Linien und Kritik an fehlendem Mut. Dass Olympia-Mode Debatten auslöst, ist nicht neu: Schon 2021 in Tokio gab es ähnlich gespaltene Reaktionen.

Harald, der für opulente Auftritte, glitzernde Signaturen und deutliche Worte bekannt ist, bleibt seiner Linie treu. Der Designer inszeniert sich seit Jahren als Kunstfigur mit maximaler Sichtbarkeit – ein Markenzeichen, das ebenso polarisierte Reaktionen auslöst wie seine scharfkantigen Urteile. Sein Hang zur Perfektion vor der Kamera geht weit über Garderobenfragen hinaus: Sein auffälliges Äußeres ist Teil seines Gesamtkonzepts, über das er immer wieder spricht und das regelmäßig Gesprächsthemen liefert.

Getty Images Harald Glööckler beim Pompoeoes Provence Launch im Hotel Adlon in Berlin, 19. Juni 2024.

Instagram / haraldgloeoeckler_official Harald Glööckler im Mai 2025

Getty Images Harald Glööckler im Jahr 2024