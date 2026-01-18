Crans-Unglück: Jennie von Blackpink in Kritik wegen Party

Jennie Kim (30) hat ihren 30. Geburtstag am 17. Januar in Tokio gefeiert – und sieht sich nun einem Sturm der Kritik ausgesetzt. In einem bis zum Anschlag gefüllten Club ließ der Blackpink-Star mit Champagner, Tänzern und glitzernden Showelementen die Korken knallen. Dabei sorgten vor allem Wunderkerzen, die in Flaschen steckten, für Zündstoff. Clips und Fotos der Nacht verbreiteten sich rasend schnell im Netz. Was als glamouröse Party begann, endete online in Vorwürfen: Viele Nutzer monieren mangelndes Sicherheitsbewusstsein und ziehen Parallelen zu einem kürzlichen Club-Drama in Europa.

In Kommentaren auf Plattformen wie X wird die Pyro-Deko als "offensichtliche Brandgefahr" bezeichnet. Zahlreiche Posts verweisen auf den verheerenden Barbrand in der Schweiz vor zwei Wochen, bei dem laut Medienberichten dutzende Menschen starben und viele verletzt wurden, nachdem in Innenräumen Mini-Feuerwerke zum Einsatz kamen. Seitdem seien derartige Effekte in Clubs dort verboten worden, betonen Nutzer – und fragen, warum man in Tokio ausgerechnet jetzt auf Funken setzt. "Sind die außer sich…? Das in der Schweiz war doch erst vor zwei Wochen", heißt es in einem viel beachteten Kommentar. Andere schreiben: "Völlig gedankenlos" und "Ein gefährlicher Akt… damit sollte man vorsichtig sein". Es gibt auch Stimmen, die zur Differenzierung mahnen: Wenn der Club für solche Effekte ausgerüstet sei, sei es in Ordnung – man wisse es nur nicht. Ein Nutzer formuliert versöhnlich: "Ich mag Jennie, ich hoffe, sie bleibt gesund. Lasst uns einfach in Zukunft vorsichtiger sein."

Jennie, die als Privatperson für ihre Lebensfreude und ihren Stil bekannt ist, steht nun zwischen glühenden Fans und scharfer Kritik. Während einige ihre kreative Freiheit verteidigen, appellieren andere an ein bewussteres Verhalten angesichts internationaler Ereignisse. Die Sängerin hat bisher keine öffentliche Stellungnahme zu den Vorwürfen abgegeben. Trotz des Aufruhrs um die Party bleibt Jennie eine Ikone, die mit ihrem Charisma und ihrer Musik Menschen weltweit begeistert. Kürzlich knackte ihr Song "Like Jennie" die 500-Millionen-Streams-Marke. Ihre Fans lieben sie für ihre Songs – ihr Geburtstag hätte jedoch eine friedlichere Erinnerung hinterlassen können.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennie Kim im März 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennie, Rosé, Lisa und Jisoo von Blackpink

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennie Kim beim Coachella 2023