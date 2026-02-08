So reagierte Anouschka auf "Promis unter Palmen"-Anfrage

Anouschka Renzi (61) hat Großes erlebt: Die Schauspielerin ist Teil der vierten Staffel von Promis unter Palmen. Über die Anfrage nach ihrer Teilnahme hat sie sich sehr "gefreut", wie sie Promiflash bei der Premiere verrät. Anouschka "mag das Format". Allerdings ging es ihr in den vergangenen Staffeln wohl ein wenig zu weit. "Ich fand, dass in einigen Staffeln schon ein bisschen sehr viel Beleidigung und Horror war. Ich finde, das muss nicht sein", erklärt sie.

Doch wie es scheint, ist sie keine Unschuldige. Noch im selben Moment gibt Anouschka zu: "Das ist mir aber auch passiert." Drama und Radau seien in ihren Augen aber nicht der Sinn einer solchen Show. "Aber ich finde es schade, dass einige, um sich zu profilieren, so ein Terz aufführen", meint sie und ergänzt: "Aber leider sind das die, die meistens am erfolgreichsten sind."

Wie es scheint, erwartet die Reality-TV-Fans also eine neue Staffel voller Drama, Spaß und Spannung. Dass es vielversprechend werden kann, ließ die Zusammenstellung der Kandidaten schon vermuten. Neben Anouschka sorgen Menderes (41) Bagci, Eric Stehfest (36) und Ex Edith Stehfest (30), Maurice Dziwak (27), Gina-Lisa Lohfink (39), Franziska Temme (31), Claude-Oliver Rudolph und Silvia Wollny (61), Martin Angelo (32), Dilara Kruse für Unterhaltung bei "Promis unter Palmen" Staffel vier.

Imago Anouschka Renzi bei der Premiere von "Promis unter Palmen"

Imago Silvia Wollny und Anouschka Renzi bei der Premiere von "Promis unter Palmen", Februar 2026

Imago Dilara Kruse, Reality-TV-Bekanntheit