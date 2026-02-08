Anouschka Renzi hat eine gute "Promis unter Palmen"-Gage

Anouschka Renzi (61) spricht Klartext über die Finanzen hinter Reality-TV: Die Schauspielerin ist in der vierten Staffel von Promis unter Palmen dabei und hat jetzt verraten, wie es um Gagen und mögliches Preisgeld steht. Im Gespräch mit dem Portal Promiflash erklärte Anouschka, was sie mit den bis zu 50.000 Euro Gewinn angestellt hätte, sollte es am Ende für den Sieg gereicht haben. Auch wie viel vom TV-Honorar tatsächlich übrig bleibt, wenn Management und Finanzamt mitreden, hat sie offengelegt. Ihr Fazit: Die Gage sei "sehr gut" – aber am Ende zähle, was wirklich auf dem Konto landet.

Im Interview wurde Anouschka deutlich: "Erstmal habe ich eine sehr gute Gage bei solchen Formaten." Von der Gesamtsumme gehe jedoch ein fester Anteil ab: "Du darfst nicht vergessen, dass du 20 % an dein Management abgibst und noch mal 30 für die Steuer." Unterm Strich bleibe "immer die Hälfte", so die Darstellerin. Und das Preisgeld von bis zu 50.000 Euro? Dazu hatte sie einen nüchternen Plan: "Aber was ich damit gemacht hätte, aufs Konto", erklärte sie Promiflash und machte klar, dass sie statt großer Ausgaben auf finanzielle Vernunft setzt.

Anouschka ist seit vielen Jahren im Showbusiness unterwegs und kennt den Umgang mit Gagen und Honoraren aus verschiedensten Bereichen, von Theater- und Filmrollen bis hin zu Reality-Formaten. Die Schauspielerin betont in Interviews immer wieder, wie wichtig ihr eine gewisse finanzielle Stabilität ist, gerade weil Jobs in der Unterhaltungsbranche keine sichere Einkommensquelle sind. Auch privat zeigt sich Anouschka meist unaufgeregt: Statt mit prunkvollen Einblicken in ein Luxusleben präsentiert sie sich in sozialen Netzwerken eher nahbar, teilt ab und zu Momente aus ihrem Alltag und lässt ihre Fans daran teilhaben, wie sie Berufliches und Privates unter einen Hut bringt.

Imago Anouschka Renzi bei der Staffel-Premiere von "Promis unter Palmen" im Cinenova in Köln am 04.02.2026

Getty Images Anouschka Renzi, Schauspielerin

