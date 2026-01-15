Oliver Pocher deutet an: Führt Amira eine On-Off-Beziehung?

Mitten im Trubel um einen Gerichtstermin in Köln sorgt nun ausgerechnet Oliver Pocher (47) für neuen Zündstoff rund um die Beziehung von Amira Aly (33) und Christian Düren (35). Am Rande des Prozesses, bei dem es um ein angebliches Streit-Video mit seiner Ex-Frau geht, spricht der Comedian gegenüber RTL offen über den aktuellen Status des Paares. Auf die Frage nach Amira und Christian antwortet Oliver ohne Umschweife, die beiden seien mal zusammen und mal nicht – und deutet damit öffentlich eine waschechte On-Off-Beziehung an. "Das ändert sich ja stündlich. Die sind mal zusammen, mal nicht", lautet sein hartes Urteil.

Hintergrund des Gerichtstermins ist ein mutmaßliches Video, das einen heftigen Streit zwischen Oliver und Amira zeigen soll. Der Comedian wirft Christian vor, dieses Material genutzt zu haben, um Druck auf ihn auszuüben. Christian weist diese Darstellung zurück und erklärte laut dem Sender bereits am ersten Verhandlungstag, er habe mit seiner Partnerin darüber gesprochen und die Aufnahme dann gelöscht, ohne sie weiterzugeben. Parallel dazu bröckelt der Eindruck einer harmonischen Patchwork-Konstellation: Eine Einladung von Oliver, Heiligabend mit ihm, den gemeinsamen Kindern und Sandy Meyer-Wölden (42) zu verbringen, schlug Amira aus. Und obwohl sie in einem Podcast zuletzt betonte, bei ihr sei "alles gut", zeichnet ihr Ex-Mann im TV nun ein deutlich anderes Bild von der Lage.

Bereits vor über einem Monat brodelten die Gerüchteküchen: Damals berichtete Bild von einer angeblichen Liebeskrise bei Amira und Christian. Auf Nachfrage, wie sie die Feiertage verbringe, antwortete die Moderatorin knapp: "Allein." Aus ihrem Umfeld hieß es damals laut dem Magazin, Amira habe Heiligabend nur mit ihren Söhnen in Köln gefeiert – ohne ihren Partner. Zwar fehlte ein offizielles Statement, doch ein Bekannter behauptete gegenüber der Presse: Amira soll sich von Christian getrennt haben.

Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly im Juli 2019

Getty Images Amira Aly und Christian Düren beim Mon Cheri Barbara Tag in Schloss Nymphenburg, München, 4. Dezember 2024

Imago Amira Aly bei der Christmas Shopping Night 2025 im Aksterhaus in Hamburg

