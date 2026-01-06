Sam Dylan kündigt erste Reality-Talkshow "Nightfever" an

Sam Dylan (34) lässt die Bombe platzen: Auf Instagram hat der Reality-TV-Star nun seine eigene Talkshow angekündigt – und die soll es in sich haben. Unter dem Titel "Nightfever" will Sam ab April Woche für Woche live auf Sendung gehen, in einem echten Reality-Studio und mit Gästen, denen nichts erspart bleibt. In einem kurzen Vorstellungsclip, in dem Laurenz Pesch als Bauarbeiter-Statist auftaucht, erklärt Sam, der selbst mit Kollegen wie Stefan Kleiser öffentlich im Clinch liegt, den Anspruch der Show: Hier komme wirklich alles auf den Tisch, ohne Filter und ohne Schnitt. "Dort, wo Wiedersehensshows abmoderieren, legen wir erst los", verspricht er in seiner Caption. Der Moderator kündigt "keine Ausreden", "offene Rechnungen" und "unerzählte Wahrheiten" an – und liefert damit einen Vorgeschmack auf viel diskutierte TV-Abende.

Das Konzept von "Nightfever" zielt genau auf die heißesten Stellen der Reality-Welt. Sam stellt Live-Momente in Aussicht, die man nicht zurücknehmen kann, und verspricht "unerwartete Enthüllungen". Der Ton ist klar: konfrontativ, direkt, unberechenbar. In den Kommentaren auf Instagram feiern Fans die Ankündigung. "Megaaa, was du die ganze Zeit auf die Beine stellst, wirklich stark", schreibt ein Nutzer. Ein anderer schwärmt: "Wie spannend! Wird sicher aufregend." Der Mix aus Live-Setting, offenen Konflikten aus bekannten Formaten und direkter Ansprache dürfte für reichlich Zündstoff sorgen – und für die Art von Gesprächen, die die Online-Community liebt. Auch der Produktionsrahmen lässt durchblicken, dass Sam, der sich zuletzt über ein Freundschafts-Comeback mit Branchen-Kollegin Kate Merlan (38) freuen durfte, die Bühne bewusst rough und nah an der Szene halten will, so wie es der Clip mit Laurenz andeutet.

Privat und in der Szene gilt Sam als jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt und gerne klare Kante zeigt – auch wenn es mal unbequem wird. In den vergangenen Wochen hatte der Moderator öffentlich pointiert über Entwicklungen im Reality-Kosmos gesprochen und damit Diskussionen angestoßen, die in Kommentarspalten und Podcasts weitergingen. So wetterte er beispielsweise gegen den Cast der neuen Dschungelcamp-Staffel mit dem Vorwurf: "Ich habe manchmal das Gefühl, RTL hat kein Geld mehr." Freunde und Wegbegleiter beschreiben ihn als ehrgeizig, loyal und leidenschaftlich, wenn es um seine Projekte geht. Abseits der Kamera sorgt Sam, der bereits an Shows wie The 50 und Kampf der Realitystars teilnahm, mit seiner turbulenten On-Off-Beziehung zum Das große Promi-Büßen-Teilnehmer Rafi Rachek (36) stets für Schlagzeilen.

Imago Sam Dylan bei der Premiere von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" in Berlin

Instagram / houseofdylan Kate Merlan und Sam Dylan, November 2025

Imago Rafi Rachek und Sam Dylan bei Katy s X-mas Wonderland Kate Merlan in Köln