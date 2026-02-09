Marius Borg Høiby erhält keine Sonderbehandlung in U-Haft

Marius Borg Høiby (29), Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52), befindet sich derzeit in Untersuchungshaft in Oslo. Kürzlich wurde bekannt, dass er innerhalb einer Woche gleich zweimal Besuch aus dem Königshaus erhalten hat. Zunächst waren Mette-Marit und Kronprinz Haakon (52) gemeinsam erschienen, wenig später besuchte Haakon seinen Stiefsohn allein. Dies warf Fragen auf, ob für Marius als Angehörigen der Königsfamilie Sonderregeln gelten könnten. Der Leiter des Gefängnisses, Nils Leyell Finstad, betonte jedoch gegenüber der norwegischen Zeitung "VG", dass keine Sonderbehandlung stattfinde.

Laut Finstad ist ein wöchentlicher Besuch zwar üblich, aber nicht in Stein gemeißelt. Es hänge von der individuellen Situation des Häftlings ab, ob mehr Besuche möglich seien. Auch Marius' Anwalt, Petar Sekulic, bestätigte, dass flexible Besuchsregelungen erlaubt sind, wenn es dem Betroffenen hilft. Seit seiner Verhaftung musste Marius medizinisch betreut werden. Kurz nach der Festnahme war er einen Tag im Krankenhaus, und auch während des laufenden Gerichtsprozesses nimmt er weiterhin Medikamente. Berichte deuten darauf hin, dass seine Gesundheit auch eine Rolle bei der Besuchsregelung spielen könnte.

Marius Borg Høiby steht wegen zahlreicher Anklagepunkte vor Gericht. Während des Prozesses kam es bereits zu einem Zwischenfall, als er im Gerichtsgebäude zusammenbrach. Sein gesundheitlicher Zustand scheint sowohl körperlich als auch emotional belastet zu sein. Marius war lange in der Öffentlichkeit präsent und genoss das Leben als Teil der königlichen Familie, bevor er sich mehr zurückzog. Der enge Draht zwischen ihm und der königlichen Familie, insbesondere zu seiner Mutter und Haakon, wird in der jetzigen Situation deutlich, da die Besuche ein klares Zeichen von familiärem Rückhalt sind.

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Marius Borg Høiby im Juni 2016

Imago Kronprinzessin Mette-Marit, August 2025

Imago Marius Borg Høiby beim 25-jährigen Thronjubiläum von König Harald in Trondheim, 23. Juni 2016