Epstein-Drama: Prinzessin Eugenie feiert Sohns Geburtstag

Für Prinzessin Eugenie (35) ist heute ein ganz besonderer Tag: Ihr Sohn August Brooksbank (5) feiert seinen fünften Geburtstag – voraussichtlich ohne großes Aufsehen, dafür im engsten Kreis. Wie Hello! erfahren hat, wird laut Umfeld privat gefeiert, entweder im Londoner Ivy Cottage auf dem Gelände des Kensington Palace oder in Portugal, wo Eugenie mit Ehemann Jack Brooksbank ebenfalls lebt. Der kleine Jubilar, den die Familie liebevoll "Augie" nennt, könnte den Tag mit Mama, Papa und Bruder Ernest genießen, fernab der Öffentlichkeit. Anders als in früheren Jahren, als es pünktlich zum Ehrentag Fotos auf dem Instagram-Account von Eugenie gab, dürfte es diesmal auf Social Media ruhig bleiben. Der Grund: frische Turbulenzen im Umfeld ihrer Familie.

Auslöser der Zurückhaltung sind neu veröffentlichte Unterlagen im Umfeld des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66), in denen sowohl ihr Vater Ex-Prinz Andrew Mountbatten Windsor (65) als auch ihre Mutter Sarah Ferguson (66) mehrfach auftauchen. Seitdem fährt Eugenie ihre Social-Media-Aktivitäten deutlich herunter, ein neuer Post blieb seit November aus. Öffentlich zeigte sich die Prinzessin zuletzt selten, gönnte sich aber im vergangenen Monat ein entspanntes Mädelswochenende mit Schwester Prinzessin Beatrice (37) und Freundinnen auf dem Land. Beruflich wurde sie am Wochenende in Doha bei der Art Basel 2026 gesichtet – in ihrer Rolle als Direktorin der Galerie Hauser & Wirth. Trotz des familiären Stresses soll Augusts Ehrentag laut Umfeld "ruhig, fröhlich und ganz privat" ausfallen. Ein Freund der Familie betonte gegenüber dem Magazin: "Die Schwestern verlassen ihren Vater nicht. Sie wenden sich nicht von ihm ab. Aber alles ist natürlich sehr angespannt und schwierig."

August Philip Hawke Brooksbank kam am 9. Februar 2021 zur Welt – benannt auch in Anlehnung an Prinz Albert, dessen zweiter Vorname Augustus war. Als August geboren wurde, lag Prinz Philip (†99) im Krankenhaus, und Eugenie setzte ihrem Großvater eine rührende Widmung. "An dem Geburtstagswochenende seines Großvaters, in Gedanken bei meinem Großvater, stellen wir unseren kleinen Jungen vor", schrieb sie damals auf Instagram und erklärte, er trage die Namen seines Urgroßvaters sowie zweier weiterer Vorfahren. In den vergangenen Jahren zeigte die stolze Mama immer wieder Schnappschüsse: einen aufgeweckten Rotschopf mit Entdeckergeist – zuletzt im coolen Fliegerjacken-Look zum vierten Geburtstag, mit einer Vorliebe für Flugzeuge, ganz wie Prinz George (12). "Du bist so unglaublich fokussiert und neugierig und voller Abenteuer und Geschwindigkeit", schwärmte Eugenie damals. Heute dürfte es für Augie wieder Luftballons, Kuchen und viele Umarmungen geben – nur eben ohne großes Publikum.

Getty Images Princess Eugenie spricht bei der Eröffnung von "Thirty Six For Coral" in Nizza, 12. Juni 2025

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank mit ihren Söhnen

Getty Images Sarah Ferguson mit ihrer Tochter Eugenie bei einer Veranstaltung im September 2014