Körperverletzungsklage: Cardi B verteidigt Stefon Diggs

Im Wirbel um ihren Partner Stefon Diggs bezieht Cardi B (33) klar Stellung: Die Rapperin verteidigte den Footballstar öffentlich gegen die schweren Gewaltvorwürfe, die eine frühere Privatköchin laut TMZ gegen ihn erhoben hat. In einem hitzigen Schlagabtausch auf der Plattform X reagierte Cardi am Montag auf Nutzer, die auf die Anklage gegen den Profi-Receiver hinwiesen. Die Musikerin stellte sich dabei demonstrativ an die Seite ihres Mannes und erklärte, sie sei überzeugt, dass die ehemalige Mitarbeiterin lüge. Mit Screenshots eines Chatverlaufs, den sie als Beweis präsentierte, machte sie deutlich, wie sicher sie sich in ihrer Einschätzung fühlt.

Auslöser der Debatte ist eine Klage der früheren Köchin, die Stefon beschuldigt, sie Anfang Dezember im Streit um ihr Gehalt gewürgt und geschlagen zu haben. Der Sportler wies die Vorwürfe bereits zurück, Cardi legte nun nach: Auf X behauptete sie, die Frau habe ihr gegenüber "nicht ein einziges Mal" erwähnt, von Stefon körperlich angegangen worden zu sein. Sie betonte, man habe "jeden einzelnen Tag" miteinander gesprochen, bis die Köchin das Haus verlassen habe. Die Musikerin zeigte dazu einen Ausschnitt angeblicher Textnachrichten. "Ich lasse die Gerichte das regeln", schrieb sie auf X und fügte hinzu, sie wolle anschließend laute Entschuldigungen von all jenen hören, die Stefon im Netz attackiert hätten. In ihrer Überzeugung schwor sie sogar auf ihren zwei Monate alten Sohn. Auch die Anwälte des Footballprofis hatten die Anschuldigungen bereits als unwahr bezeichnet, sein Team, die New England Patriots, stellt sich ebenfalls hinter ihn. Die nächste juristische Etappe ist bereits terminiert: Am 23. Januar soll der Star vor Gericht erscheinen.

Stefon hatte sich in den vergangenen Jahren mit seinen Leistungen in der NFL ins Rampenlicht gespielt, nun bestimmen die Schlagzeilen über die Vorwürfe einen großen Teil der Aufmerksamkeit rund um den Receiver. Abseits des Platzes galt der Sportler lange vor allem als zurückhaltend, während Cardi als offener und direkter Social-Media-Star bekannt ist und ihr Privatleben oft mit ihren Fans teilt. Die Rapperin scheut in Konflikten selten die Öffentlichkeit und nutzt ihre Kanäle regelmäßig, um sich schützend vor Menschen zu stellen, die ihr nahestehen. Dass sie nun so leidenschaftlich für Stefon Partei ergreift, zeigt einmal mehr, wie viel Wert sie auf Loyalität in persönlichen Beziehungen legt – selbst dann, wenn parallel ein laufendes Verfahren und harte Vorwürfe im Raum stehen.

Getty Images Cardi B, Rapperin

Getty Images Stefon Diggs, Met Gala 2025

