Stefon Diggs schwärmt: Partnerin Cardi B ist sein bester Fan

Stefon Diggs hat bei einem Pressetermin am Mittwoch, 21. Januar, kein Geheimnis daraus gemacht, wie sehr ihn Cardi B (33) unterstützt – und wie sie dank ihm zum Football gefunden hat. Der Receiver der New England Patriots nannte die Rapperin auf X eine "großartige Unterstützerin" von ihm und dem Team und betonte, sie sei früher "kein Football-Mädchen" gewesen - das berichtet das Magazin Us Weekly. Heute stehe sie fest an seiner Seite, sagte der Sportler, der mit Cardi seit November 2025 einen gemeinsamen Sohn hat. "Ich bin einfach dankbar, sie an meiner Seite zu haben. Sie ist eine tolle Frau", erklärte er und hielt sich sonst mit Details aus dem Privatleben zurück.

Parallel zu den Liebesbekundungen gab es auch Bewegung in einer heiklen Nebenfront: Seine Ex Aileen Lopera hat ihre Vaterschafts- und Unterhaltsklage gegen ihn zurückgezogen. "Die Sache ist geklärt", erklärte ihre Anwältin Tamar G. Arminak exklusiv gegenüber Us Weekly. Zuvor hatte ein DNA-Test bestätigt, dass Stefon der Vater ihrer Tochter Charliee Harper ist, die im April 2024 zur Welt kam. Während das Verfahren noch lief, hatte Cardi ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht und später die Geburt des gemeinsamen Sohnes bekanntgegeben, den sie mit einem Foto in Patriots-Mütze und -Decke vorstellte.

Abseits der Schlagzeilen geben die beiden auch private Einblicke. Cardi zeigte nach der Geburt nicht nur Familienfotos, sondern teilte zudem, dass sie die Nabelschnur ihres Sohnes zu einem herzförmigen goldenen Andenken verarbeiten ließ – ein Dienst, der laut Anbieter Mommy Made Encapsulation rund 500 Dollar (umgerechnet 425 Euro) plus Aufpreis kostet. Zuvor hatte die Musikerin bereits nach der Geburt ihrer Tochter Blossom ihre Plazenta kapseln lassen. Momente wie das Kuschelfoto aus dem Krankenhaus oder der kleine Fan im Patriots-Look sind es, die ihre Anhänger besonders bewegen, denn sie zeigen das Paar fernab von Kamerablitzen: zwischen Stadion und Stillzimmer, zwischen Profi-Alltag und neuen Elternritualen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cardi B und Stefon Diggs, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B und Stefon Diggs im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Cardi B und Stefon Diggs, Mai 2025