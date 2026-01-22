Drama um Stefon Diggs: Ex-Partnerin zieht Klage zurück

Stefon Diggs, Wide Receiver der New England Patriots, geriet im vergangenen Jahr durch eine Vaterschafts- und Unterhaltsklage seiner Ex-Freundin Aileen Lopera, auch bekannt als Lord Gisselle, in die Schlagzeilen. Der Fall sorgte seit Dezember 2024 für mediale Aufmerksamkeit, als Aileen erstmals behauptete, Stefon sei der Vater ihres damals ungeborenen Kindes. Nun scheint der Rechtsstreit laut TMZ beendet zu sein: Aileen hat in dieser Woche einen Antrag eingereicht, das Verfahren ohne Vorurteil einzustellen. Ihre Anwältin Tamar Arminak erklärte gegenüber Us Weekly knapp: "Die Angelegenheit ist geklärt."

Im Juli 2025 hatte Stefon angegeben, sich seiner Vaterschaft nicht sicher zu sein, und einen DNA-Test beantragt. Dieser bestätigte laut Page Six schließlich, dass er der Vater des im April 2025 geborenen Mädchens ist. Details zu möglichen Vereinbarungen oder finanziellen Regelungen zwischen der Ex-Partnerin und dem NFL-Profi sind bislang jedoch nicht bekannt. Der Schritt kommt zu einem sensiblen Zeitpunkt: Während Stefon mit seiner aktuellen Freundin Cardi B (33) kürzlich selbst Nachwuchs bekommen hat, sieht er sich zudem mit weiteren Vorwürfen konfrontiert.

Parallel zu dem nun beendeten Zivilverfahren muss sich der Sportler weiterhin mit anderen juristischen Baustellen befassen: Eine ehemalige Privatköchin wirft ihm vor, es sei im Dezember in seinem Haus im Zuge eines Gehaltsstreits zu einem körperlichen Übergriff gekommen. Das ursprünglich für Januar angesetzte Strafverfahren wurde kürzlich verlegt, damit sich der Receiver auf die Playoffs konzentrieren kann. Er muss daher erst am 13. Februar vor Gericht erscheinen, fünf Tage nach dem Super Bowl. Stefon äußerte sich laut TMZ kurz zu den Vorwürfen und sprach von einer "sehr emotionalen Zeit", betonte jedoch, sich aufgrund des laufenden Verfahrens nicht weiter dazu äußern zu können.

Imago Stefon Diggs im Juli 2025

Getty Images Stefon Diggs und Cardi B, Mai 2025

Getty Images Stefon Diggs, NFL-Spieler

