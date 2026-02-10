Trotz Trennung: Daniel Aminati trägt auf Foto seinen Ehering

Daniel Aminati (52) sorgt nach der Trennung von seiner Frau Patrice Aminati (30) mit einem Detail für neuen Gesprächsstoff. Der Moderator, der sich nach rund dreieinhalb Jahren Ehe von dem Model getrennt hat, zeigt sich in einem neuen Post auf Instagram entspannt vor der Kamera. Doch während viele Follower zunächst nur das lässige Foto wahrnehmen, sticht einem Teil der Fans ein auffälliges Accessoire ins Auge: Daniel trägt an seiner linken Hand noch immer seinen Ehering – obwohl die Trennung bereits seit Ende September 2025 vollzogen ist und im Dezember öffentlich wurde. Ob der Schnappschuss tatsächlich aktuell ist oder aus einem früheren Moment stammt, bleibt offen.

Fest steht bislang nur, dass Daniel das Bild ohne große Erklärung mit seiner Community geteilt hat und keine konkreten Hinweise dazu gibt, wann es entstanden ist. In den Kommentaren sammeln sich schnell Reaktionen, die nicht nur sein Äußeres, sondern vor allem den Ring thematisieren. Ein Nutzer mutmaßt offen über Daniels Gefühlslage und schreibt: "Er ist immer noch verliebt, deswegen nimmt er ihn nicht ab." Andere Follower diskutieren, ob der Moderator mit der Aufnahme vielleicht einfach nur einen schönen Moment teilen wollte, der schon länger in seiner Galerie schlummert. Offiziell bestätigt ist weder, ob der Post tatsächlich ganz frisch ist, noch welche Bedeutung der glänzende Ring an seinem Finger für ihn aktuell hat.

Daniel und Patrice hatten ihre Beziehung in der Vergangenheit eher geschützt behandelt und nur ausgewählte Einblicke in ihr Privatleben gegeben. Bereits bei der Bekanntgabe ihrer Trennung machten beide deutlich, dass das Scheitern im Alltag und unterschiedliche Werte eine größere Rolle spielten als die schwere Krebserkrankung von Patrice. Der Moderator hatte zudem klargemacht, dass er Liebes-Aus und Gefühlschaos nicht in der Öffentlichkeit austragen möchte und dass für ihn vor allem der engste Kreis zählt. Umso genauer wird nun jeder kleine Hinweis in seinen sozialen Netzwerken beobachtet – gerade, wenn es um ein so symbolträchtiges Detail wie den Ehering geht, der für viele Fans an glücklichere Zeiten des einstigen Traumpaares erinnert.

Imago Daniel Aminati, Moderator

Instagram / danielaminati Charly, Patrice und Daniel Aminati, September 2025

Instagram / danielaminati Daniel Aminati, TV-Star