Matthew Brodericks Kinder interessieren seine Filme nicht

Matthew Broderick (62) und seine Frau Sarah Jessica Parker (59) gehören nicht nur zu Hollywoods Schauspielelite, sie haben auch drei gemeinsame Kinder – Sohn James Wilkie Broderick (21) und die 15-jährigen Zwillingstöchter Tabitha (15) und Marion (15). Doch wer denkt, dass die Megastars ihre Sprösslinge zu echten Filmexperten erziehen, liegt falsch. Wie People Magazine berichtet, gab der Schauspieler beim diesjährigen Tribeca Film Festival während eines Panel-Talks mit Regisseur Judd Apatow (56) nun private Details aus seinem Familienleben preis. Die Fragen, ob er seinen Kindern "Inspektor Gadget" oder "Godzilla" gezeigt habe und ob sie es mögen, ihren Vater im Kino zu sehen, beantwortete der "Ferris macht blau"-Hauptdarsteller dabei allesamt mit "Nein".

Auf die Frage, ob er ein strenger Elternteil sei, gibt Matthew wiederum an: "Ich glaube nicht, dass mich jemand als streng bezeichnen würde. Aber gelegentlich bin ich es." Dabei hat sich der Schauspieler doch selbst des Öfteren gegen seine Eltern und andere Autoritäten widersetzt – zumindest in seiner Rolle als Ferris Bueller! Auf Judds Frage, ob die Figur des Schulschwänzers einen Einfluss darauf habe, wie seine Kinder ihn sehen, entgegnet er scherzend: "Das ist richtig. Ich habe kein Ansehen bei ihnen."

Dass das Gegenteil der Fall ist, beweist die Tatsache, dass sein Sohn James derzeit sein Schauspieldebüt auf New Yorks Theaterbühnen zum Besten gibt. Der 21-Jährige kann dabei so einiges von seinem Vater lernen! Matthew erinnert sich an eine Lektion, die ihm der Regisseur Mike Nichols (✝83) während der Dreharbeiten zu dem Film "Biloxi Blues" im Jahr 1988 mitgegeben hat: "Man braucht die Hilfe des Schauspielpartners, denn egal wie königlich man sich verhält, wenn dein Gegenüber seinen Kopf nicht senkt, bist du nicht königlich." Fans dürfen gespannt sein, ob James auch bald auf der Kinoleinwand zu sehen ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Jessica Parker mit ihrer Familie bei der "Some Like It Hot"-Premiere in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images James Wilkie Broderick im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Matthews Kinder kein Interesse an seinen Filmen zeigen? Ich finde es okay. Seine Rolle als Vater ist wichtiger als irgendeine Filmrolle. Ich finde es nicht gut. Sie sollten ihm Respekt zollen und seine Filme gucken. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de