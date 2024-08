Sarah Jessica Parker strahlt mit ihrer Familie bei Olympia

Paris ist aktuell bei zahlreichen Promis ein beliebtes Reiseziel – wie auch bei Sarah Jessica Parker (59). Die Schauspielerin besucht anlässlich der Olympischen Spiele die französische Metropole und bringt ihre Familie mit! Von dem spaßigen Ausflug teilt ihr Sohn James Wilkie Broderick (21) einige Schnappschüsse auf Instagram. Unter den Fotos befindet sich auch ein niedliches Familienfoto, auf dem Papa Matthew Broderick (62), Mama Sarah, die Zwillinge Tabitha (15) und Marion (15) sowie deren Bruder zu sehen sind – und überglücklich in die Kamera strahlen. Auch einen Abstecher zum Wahrzeichen der Stadt – dem Eiffelturm – machten die fünf. "Ziemlich cool!", beschreibt James seine Bilderreihe.

Für die Sex and the City-Darstellerin gab es in der französischen Hauptstadt aber nicht nur Qualitytime mit ihrer Familie. Der Hollywoodstar traf auch auf eine frühere Kollegin – und zwar Jennifer Hudson (42). Sie spielte in "Sex and the City – Der Film" die Assistentin von Carrie Bradshaw, die von Sarah verkörpert wird. Auf Social Media veröffentlichte die 42-Jährige ein Erinnerungsfoto, auf dem die herzliche Reunion festgehalten wurde. Auf dem Bild posieren die Beautys gemeinsam vor dem Eiffelturm.

Neben Sarah besuchten auch weitere Promis Olympia. Margot Robbie genoss beispielsweise die Eröffnungszeremonie gemeinsam mit Greta Gerwig (40), Tom Cruise (62), Steven Spielberg (77) und Christopher McQuarrie. Dieser kultige Moment wurde ebenfalls auf einem Erinnerungsfoto festgehalten. Außerdem ist auch Snoop Dogg (52) zu Gast bei Olympia. Er durfte als Fackelträger mitmischen und bekam sogar privaten Schwimmunterricht von dem wohl erfolgreichsten Olympioniken der Welt: Michael Phelps (39). Aber auch Bill Gates (68), Nicole Kidman (57), Keith Urban (56), Ariana Grande (31) und zahlreiche weitere Stars ließen sich blicken.

Instagram / iamjhud Sarah Jessica Parker und Jennifer Hudson

Instagram / amblin Margot Robbie, Greta Gerwig, Tom Cruise, Steven Spielberg und Christopher McQuarrie, Paris 2024

