Tritt Sarah Jessica Parkers Sohn James in ihre Fußstapfen?

Bei diesen Eltern ist es wohl kein Wunder, dass sich auch Sohnemann James Wilkie Broderick (21) zur Bühne hingezogen fühlt: Der Sprössling von Sarah Jessica Parker (59) und Matthew Broderick (62) steht nun zusammen mit der Quick & Dirty Theatre Company aus Brooklyn, New York, auf der Bühne. Auf Bildern, die das Theaterensemble vor Kurzem auf Instagram teilte, ist zu sehen, dass er dort nicht der einzige bekannte Name sein dürfte: Auch Patrick Alwyn, der jüngere Bruder des Hollywoodstars Joe Alwyn (33), übt sich hier in den Anfängen der Schauspielerei!

Sarah und Matthew hielten ihre Kinder eigentlich immer aus dem Rampenlicht heraus. Erst vor wenigen Monaten freuten sich Fans über seltene Schnappschüsse des Mutter-Sohn-Duos. Der inzwischen 21-Jährige scheint sich aber jetzt seinen Weg in die Öffentlichkeit zu bahnen. Eigentlich studiert der älteste Sohn des Sex and the City-Stars an der Brown University Klassische Philologie. Das Schauspiel scheint dennoch eine große Leidenschaft von ihm zu sein. So spielte er in diesem Jahr bereits in einem Kurzfilm der Brown Motion Pictures, dem eigenen Produktionshaus seiner Universität, die Hauptrolle und wirkte auch in der Miniserie "Lady in the Lake" mit. Wie Hello! berichtete, trat der junge Mann vor wenigen Tagen wieder zusammen mit seiner Theatergruppe auf: Dabei überzeugte er oberkörperfrei mit seiner Performance und soll dabei an eine "lebhafte Mischung aus seinen Eltern" erinnert haben.

Dass James seine Karriere als Theaterschauspieler startet, scheint kein ungewöhnlicher Weg: Auch seine berühmten Eltern haben ihre Laufbahn auf dem Broadway begonnen und sind auch immer noch in der Theaterwelt aktiv. Die And Just Like That-Darstellerin und der 62-jährige Schauspieler scheinen ihrem Sprössling also nicht nur den Wunsch, vor der Kamera zu stehen, sondern auch die Leidenschaft für die Bühnenkunst in die Wiege gelegt zu haben.

Getty Images Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker und James Wilkie Broderick auf der "And Just Like That"-Prem

Getty Images Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick bei der Herbstgala des New York City Balletts 2023

