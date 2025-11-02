Nach Herz-OP: Max George und Maisie sind sich näher denn je

Ende letzten Jahres erlebte Max George (37) einen lebensbedrohlichen Moment, als er aufgrund eines Herzproblems ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Sänger der Band The Wanted musste sich einer dringenden Operation unterziehen und trägt seitdem einen Herzschrittmacher. Seine Freundin Maisie Smith (24), bekannt aus der Serie "EastEnders", gab nun in einem Interview ein Gesundheitsupdate. "Er wird immer stärker", erklärte sie gegenüber The Sun. Besonders beeindruckend sei es gewesen, dass Max auch genug Kraft hatte, um mit Bandkollege Siva Kaneswaran (36) die US-Tour der Band abzuschließen.

Die vergangenen Monate waren nicht einfach, weder für Max noch für Maisie. Trotzdem hat die Situation das Paar näher zusammengebracht. Im Dezember letzten Jahres war die Zukunft ungewiss, doch jetzt blicken die beiden optimistisch nach vorne. Maisie verriet, dass sie nach einer anstrengenden Zeit nun gemeinsame Pläne für die Feiertage schmieden. Über Weihnachten wollen sie sich in ein kleines Cottage in Frankreich zurückziehen und auch über eine entspannende Reise in wärmere Gefilde nachdenken. "Nach allem, was passiert ist, haben wir das wirklich verdient", fügte Maisie hinzu.

Privat und beruflich ist Maisie derzeit viel beschäftigt. Die Tänzerin und Schauspielerin spielt aktuell in der Bühnenversion von "The Talented Mr Ripley" an der Seite von Ed McVey, der in der Netflix-Serie "The Crown" als Prinz William Bekanntheit erlangte. Auch Max freut sich darauf, Maisie in dieser Rolle zu sehen, denn die beiden unterstützen sich komplett in ihren Karrieren. Kennengelernt hatte sich das Paar 2020 während der Show "Strictly Come Dancing", und seit 2022 sind sie offiziell zusammen. Auch der Altersunterschied von 13 Jahren sorgt mittlerweile kaum noch für Gesprächsstoff – viel mehr begeistert, wie eng die beiden durch Höhen und Tiefen zusammengewachsen sind.

Anzeige Anzeige

Instagram / maxgeorge Maisie Smith und Max George am Valentinstag

Anzeige Anzeige

Instagram / maxgeorge Sänger Max George kämpft mit Herzproblemen vor The Wanted-Tourstart, September 2025.

Anzeige Anzeige

Instagram / maisiesmithofficial Maisie Smith, Freundin von Max George