Max George kämpft mit Herzproblemen vor The-Wanted-Tourstart

Max George (37) hat sich kurz vor dem Start der Tour seiner Band The Wanted 2.0 noch einmal im Krankenhaus melden müssen. Der Sänger, der im Dezember 2024 einen Herzschrittmacher eingesetzt bekam, teilte auf Instagram ein Foto von sich im Krankenhausbett, auf dem er für die Kamera lächelnd ein Peace-Zeichen zeigt. "Der Blechmann brauchte vor der Tour ein bisschen Öl. Nächster Halt… USA!!!", schrieb der Künstler unter den Schnappschuss. Trotz der gesundheitlichen Rückschläge freut sich Max darauf, die Bühne in Orlando, Florida, zu betreten. Am 10. Oktober wird der "Strictly"-Star gemeinsam mit Bandkollege Siva Kaneswaran (36) den Auftakt zur ersten US-Tournee von The Wanted 2.0, das eine reduzierte Besetzung der originalen Boyband ist, geben.

Die letzten Monate waren für den Musiker alles andere als leicht. Nachdem im Vorjahr bei einer Notoperation ein Herzblock (oder AV-Block) festgestellt worden war, erhielt Max einen Schrittmacher. Doch bald darauf zeigten sich weitere Komplikationen: Die Schrittmacherdrähte waren zu tief im Herzen verankert. Deshalb war ein zweiter chirurgischer Eingriff notwendig. Bereits im Februar musste die Band ein geplantes Konzert in Manchester aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme verschieben. In einem Instagram-Video erklärte Max damals den Fans, wie "am Boden zerstört" er darüber war. Er fügte jedoch hinzu, dass er alles tun werde, um bald wieder aufzutreten: "Meine zweite Herzoperation hat mich in meiner Genesung ein wenig zurückgeworfen, und ich werde einfach nicht rechtzeitig wieder fit genug sein. Ja, das ist offensichtlich so."

Immer an seiner Seite standen in dieser schwierigen Zeit seine Freundin Maisie Smith (24) und seine Mutter Babs, die ihn sowohl emotional als auch praktisch unterstützten, wie Daily Mail berichtete. Während eines Besuchs im Elternhaus in Manchester bemerkte er plötzlich, dass sich seine Hände blau verfärbten und sein Körper eiskalt wurde. Seine Mutter reagierte sofort – dank ihrer beruflichen Erfahrung im Gesundheitswesen erkannte sie die Anzeichen einer Herzkrankheit. Max, der bereits in Interviews über seine Ängste vor dem zweiten Eingriff gesprochen hatte, fühlte sich durch ihre Präsenz beruhigt. Seine positive Einstellung und sein Humor scheinen ihm nun dabei zu helfen, diese Hürde zu überwinden und wieder seiner Leidenschaft, der Musik, nachzugehen.

Instagram / maxgeorge Sänger Max George kämpft mit Herzproblemen vor The Wanted-Tourstart, September 2025.

Getty Images Max George bei einer New EE-Veranstaltung

Instagram / maxgeorge Sänger Max George Herz-OP im Krankenhaus 2025

