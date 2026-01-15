Läuft etwa zwischen Eric Stehfest und Franziska Temme was?

Bei Promis unter Palmen sorgen gerade zwei Namen für besonders viel Gesprächsstoff: Eric Stehfest (36) und Franziska Temme (30). Gemeinsam treten sie in der kommenden Staffel der Realityshow auf, haben zusammen in Thailand gedreht – und präsentieren sich nun Seite an Seite auf dem roten Teppich. In einem gemeinsamen Interview mit dem Format Trashkurs werden die beiden direkt auf ihr Verhältnis angesprochen. Auf die Frage "Wie seid ihr denn heute hier?" schauen sie sich erst an, lächeln breit, bevor Eric mit einem augenzwinkernden Spruch antwortet: "Na, das ist Franzi und ich bin Eric. Genau." Als der Reporter nachhakt, ob sie denn als Freunde da seien, wird es noch spannender.

Statt einer klaren Antwort zu liefern, lassen Eric und Franziska bewusst Raum für Interpretationen. Eric zuckt nur mit den Schultern, während Franziska schließlich übernimmt: "Also ich würde sagen, wir verstehen uns sehr gut und wie gut wir uns verstehen, seht ihr bei 'Promis unter Palmen'." Beide lachen danach auffällig verschmitzt. Später erklärt Eric in dem Interview noch: "Wir hatten einfach eine gute Zeit in Thailand, weil Franzi war jemand, mit dem konnte ich ziemlich gut... reden." Vor allem beim letzten Wort muss der Schauspieler lachen. Auch im Gespräch mit Blitzlichtgewitter kommt die vermeintliche TV-Romanze zur Sprache. Auf die Frage, mit wem er da sei, räumt Eric ein: "Ich bin mit Franzi heute hier, ja." Er spricht von einer "guten Verbindung" seit Tag eins und einem "kleinen Pakt", den sie bis zum Schluss eingehalten hätten. Als die Interviewerin nachhakt, ob sich da "einfach eine gute Freundschaft" entwickelt habe, antwortet Eric nur zögerlich: "Äh, ja. Wer weiß, was das ist."

Schon vor Ausstrahlung der neuen Staffel hatte Eric auf Instagram angedeutet, dass der Dreh für ihn eine große Herausforderung war – vor allem wegen seiner damaligen Partnerin Edith Stehfest (30). "Es war wirklich nicht einfach, gemeinsam mit Edith dort gewesen zu sein", schrieb der Schauspieler offen zu einem Bild aus Thailand. "Es sind auch Dinge passiert, die mich nochmal ganz schön verletzt haben! Aber ich habe gekämpft. Für mich. Für mich und meine wundervollen Kinder", hieß es weiter.

Anzeige Anzeige

Imago Eric Stehfest und Franziska Temme, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Eric Stehfest und Franziska Temme, Januar 2026

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Eric und Edith Stehfest, Realitystars