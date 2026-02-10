Elvis & Co.: Diese Gräber von Stars mussten verlegt werden

Ein endgültiger Abschied und doch ein neuer Ort der Nähe: Judy Garland (†47) wurde 2017 in Los Angeles neu beigesetzt, Jahrzehnte nach ihrer ersten Beerdigung im Jahr 1969 in Hartsdale, New York. Die Ikone fand auf Wunsch ihrer Kinder Liza Minnelli (79), Lorna Luft (73) und Joey Luft eine neue Ruhestätte im Hollywood Forever Cemetery, dort, wo die Familie heute lebt. Der Umzug geschah im Januar, im eigens für die Familie gestalteten Mausoleum, das Platz für Judy, ihre Kinder und Enkelkinder bietet. Damit ruht die unvergessene Sängerin und Schauspielerin nun im Herzen Hollywoods – ganz in der Nähe ihrer Liebsten.

Auch bei anderen Legenden schrieb der letzte Weg noch ein weiteres Kapitel. Elvis Presley (†42) wurde zunächst im Forest Hill Cemetery in Memphis beigesetzt. Nach Berichten über Grabräuber und Vandalismus holte die Familie den "King of Rock and Roll" heim nach Graceland, in den Meditation Garden, wo Fans ihn heute sicher besuchen können. John Belushi (†33) blieb auf Martha’s Vineyard zwar eine Kultfigur, doch sein ursprünglicher Grabstein verschwand, weil Rowdys und Vandalismus den Friedhof belasteten. Die Angehörigen setzten ein Gedenkkreuz in einem anderen Bereich und ein weiteres in der Familiengrabstätte nahe Chicago. John F. Kennedy (†46) wiederum erhielt 1967 eine würdigere, dauerhafte Ruhestätte: Vier Jahre nach dem Attentat wurden seine sterblichen Überreste in das neu angelegte Grab mit der ewigen Flamme im Arlington National Cemetery umgebettet.

Der neue Ruheplatz von Judy in Hollywood knüpft an ihre lebenslange Bindung zur Traumfabrik an, während die Nähe zu Liza und Lorna dem Familiengefühl ein stilles Zuhause gibt. Bei Elvis ist Graceland seit jeher mehr als ein Anwesen – es ist der Ort, an dem Erinnerungen, Andenken und tägliche Pilgerzüge zusammenfinden. Johns Witwe und Familie hielten sein Andenken mit Bedacht fern von Ruhestörung, setzten aber sichtbare Zeichen der Verbundenheit. Und die ewige Flamme von John F. Kennedy in Arlington ist für viele Besucher ein Moment der Stille: ein Ort, an dem persönliche Erinnerungen, familiäre Bande und öffentliches Gedenken aufeinandertreffen.

Getty Images Elvis Presley, Musiker

Getty Images Geschenke und Blumen für Elvis Presley an seinem Grab in Graceland am 16. August 2010, fotografiert von Timothy A. Clary/Afp via Getty Images

Getty Images Kranz an John F. Kennedys Grab zum 100. Geburtstag im Arlington National Cemetery